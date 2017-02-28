Валютные переводы TransferWise можно будет осуществлять через Facebook Messenger

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TransferWise начинает сотрудничество с Facebook, благодаря которому можно будет осуществлять международные валютные переводы при помощи приложения Messenger. При помощи Facebook Messenger пользователи смогут отправить деньги своим семьям и друзьям по всему миру. Плата за осуществление перевода не скрыта в разнице обменных курсов, а обмен валюты производится по курсу Центробанка.

На первом этапе внедрения технологии денежные переводы можно будет осуществлять в странах ЕС, Великобритании, США, Канаде и Австралии. В дальнейшем услугу планируется сделать доступной во всех странах, где на сегодняшний день действует TransferWise.

По словам руководителя глобальных партнерских отношений TransferWise Скотта Миллера, подобное сотрудничество является хорошим примером того, как услуга TransferWise может быть интегрирована с другими приложениями.

В области международных платежей TransferWise осуществляет сотрудничество c LHV и находящимся в Германии банком N26.

Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус основали фирму для осуществления денежных переводов TransferWise в 2011 году. Штаб-квартира фирмы находится в Лондоне, а офисы открыты в Таллинне и Нью-Йорке.