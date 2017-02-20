На Маардуском озере среди рыбаков разыграют подвесной мотор для лодки
В субботу, 18 февраля, на озере Маарду пройдет уже ставшее традиционным большое соревнование по подледной ловле рыбы "Маардуский окунь".
Среди всех участников будут разыграны многочисленные призы, а главная награда достанется лучшему рыбаку Маарду, сообщает пресс-служба Маарду.
В этом году обладатель этого звания получит подвесной мотор для лодки Tohatsu мощностью 2.5 лс.
Женщины, мужчины и молодежь до 15 лет будут оцениваться отдельно.
Самый пожилой участник рыбалки получит приз имени Карла Плутуса – большого лосося.
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