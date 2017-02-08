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Дуб около "Русалки" может стать европейским деревом года

Video
Cегодня 08:03
Рубрика: Разное

Старый дуб у "Русалки", который в народе прозвали дубом Рейди теэ, может стать "Деревом года" в Европе. С сегодняшнего дня можно выбрать лучшее европейское дерево, передали утренние теленовости ETV+.

За своих любимцев, растущих в разных странах, можно голосовать в интернете в течение месяца.

В этом году 16 кандидатов, среди них и таллиннский дуб. По разным оценкам ему может быть от 60 до 100 лет. А прославился на всю страну он после того, как попал в эпицентр скандала с проектом строительства новой магистрали Рейди теэ. Изначально дуб планировалось срубить, но инициативным граждан удалось отстоять дерево и добиться пересмотра проекта строительства.

В 2015 году Европейским деревом года был назван дуб, растущий на стадионе Ориссааре.

Ознакомиться с претендентами на звание "Дерево года" можно здесь.

Ирина Киреева
Редактор

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