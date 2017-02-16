Из-за аварии водопровода для движения закрыт участок столичной улицы Рандвере

Если бы худруком Русского театр был режиссер с мировым именем, то договор с ним можно было бы продлить автоматически, но для Игоря Лысова никаких исключений не будет. Тем более, что и директор театра выступил за проведение открытого конкурса. К тому же по своему уровню классические постановки в Русском театре заметно уступают спектаклям, которые ставят эстонские мастера. Есть у нынешнего худрука и проблемы с коллективом. Так считает председатель совета Русского театра Яак Аллик.