Из-за аварии водопровода для движения закрыт участок улицы Рандвере
Утром 9 февраля в связи с ликвидацией аварии по адресу Рандвере теэ, 1 будет перекрыт участок дороги протяженностью примерно 50 метров. По этой причине общественный транспорт будет направлен в объезд по ближайшим улицам в течение дня.
AS Tallinna Vesi просит следовать знакам дорожного движения и учитывать, что изменения в дорожном движении могут привести к возникновению пробок на дороге. Обычный порядок движения будет восстановлен при первой возможности.
AS Tallinna Vesi приносит извинения за возможные неудобства.
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