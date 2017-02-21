В этом году оздоровительный президентский поход состоится 25 февраля

Участники президентского похода. Фото: Elron

В следующую субботу, 25 февраля, пройдет традиционный ежегодный президентский поход в Аэгвийду, в котором смогут принять участие все желающие.

Спортивное мероприятие проводится в честь годовщины Эстонской Республики. В поход можно отправиться по тропам здоровья Аэгвиду-Нелиярве-Янеда. Участие для всех бесплатное и без предварительной регистрации.

"Президентский поход проводится на походных тропах различной длины, есть также места для отдыха, где участникам будет предложен горячий чай и теплый суп. Прийти могут все, даже в том случае, если решение об участии созреет только утром в день проведения похода", – отметил член правления НКО Spordiklubi Presidendirada Энно Муст.

В этот день компания Elron пустит на линии более длинные поезда и обещает участникам похода скидку. Поезд с участниками Президентского похода отправится из Таллинна в Аэгвийду 25 февраля в 10:18, а в обратный путь из Аэгвийду в Таллинн – в 16:20. Билет туда-обратно по специальной цене стоит 3 евро. Билет можно приобрести в поезде, используя для этого ключевую фразу "Президентский поход".

Больше информации о спортивном мероприятии можно найти на сайте www.presidendirada.ee.