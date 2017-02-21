logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В этом году оздоровительный президентский поход состоится 25 февраля

Участники президентского похода. Фото: Elron
Cегодня 16:53
Рубрика: Разное

В следующую субботу, 25 февраля, пройдет традиционный ежегодный президентский поход в Аэгвийду, в котором смогут принять участие все желающие.

Спортивное мероприятие проводится в честь годовщины Эстонской Республики. В поход можно отправиться по тропам здоровья Аэгвиду-Нелиярве-Янеда. Участие для всех бесплатное и без предварительной регистрации.

"Президентский поход проводится на походных тропах различной длины, есть также места для отдыха, где участникам будет предложен горячий чай и теплый суп. Прийти могут все, даже в том случае, если решение об участии созреет только утром в день проведения похода", – отметил член правления НКО Spordiklubi Presidendirada Энно Муст.

В этот день компания Elron пустит на линии более длинные поезда и обещает участникам похода скидку. Поезд с участниками Президентского похода отправится из Таллинна в Аэгвийду 25 февраля в 10:18, а в обратный путь из Аэгвийду в Таллинн – в 16:20. Билет туда-обратно по специальной цене стоит 3 евро. Билет можно приобрести в поезде, используя для этого ключевую фразу "Президентский поход".

Больше информации о спортивном мероприятии можно найти на сайте www.presidendirada.ee.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Суд разрешил арестовать совершившего в Тарту вооруженное нападение мужчину
 foto
Майлис Репс: отход от системы 60/40 планируется в четырех школах
 foto
"АК+": один из основателей "Шалтай-Болтая" обратился за помощью к Тоомасу Хендрику Ильвесу

Зарубежные новости

foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
 foto
Скрывающийся в Эстонии хакер "Шалтай-Болтай": на нас могут свалить вину за взлом серверов Демпартии в США