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Синоптики обещают немного снега на следующей неделе

Снеговик. Фото: ERR
Cегодня 14:44
Рубрика: Разное

Синоптики прогнозируют ветреную погоду на следующей неделе. В среду местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, однако в пятницу опять обещают дождь.

В воскресенье ночью местами пройдет мокрый снег и дождь, днем осадки возможны в Северной и Восточной Эстонии. Ночью сильный юго-западный, западный ветер. К вечеру ветер утихнет. Температура воздуха – от 0 до +3 градусов.

В понедельник ночью во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, днем – дождь. Порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 14 м/с на материковой части и 18-23 м/с на побережье. Температура воздуха ночью – от -1 до +3, днем поднимется до +3..+7 градусов.

Во вторник ночью во многих местах – мокрый снег и дождь, днем – снег, мокрый снег. Ветер западный, к вечеру порывы могут достигать 16 м/с, на островах и побережье – 20-25 м/с. Температура воздуха – от -1 до +2 градусов.

В среду ночью — ветрено, днем ветер постепенно ослабеет. Днем местами пройдет снег. Температура – от -2 до +2.

В четверг – переменная облачность, ветер ослабеет. Температура воздуха – от -5 до +1, днем – от -1 до +3.

В пятницу местами пройдет дождь, мокрый снег. Температура воздуха ночью – от -2 до +2, днем – от 0 до +3 градусов.

Ирина Киреева
Редактор

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