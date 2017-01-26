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Бесплатной юридической помощью за время существования услуги воспользовались 230 жителей Ласнамяэ

Здание районной управы Ласнамяэ. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:18
Рубрика: Разное

С декабря 2015 года возможностью получить бесплатную юридическую помощь воспользовались 230 жителей Ласнамяэ.

В связи с высокой востребованностью бесплатной правовой помощи 9 февраля в Культурном центре "Линдакиви" пройдет бесплатный правовой семинар. Он будет в форме вопросов-ответов. Начало в 16:00. Вопросы юристам можно присылать до 6 февраля на электронную почту lasnamae@tallinlv.ee с пометкой "правовой семинар".

Социальный проект, в рамках которого все жители Ласнамяэ могут получить от юристов профессиональные консультации по вопросам семейного, наследственного и долгового права, проводится совместно юридическим бюро Progressor и Ласнамяэской управой города Таллина. Основной темой обращений являются вопросы семейного права, наследования, взыскания долгов и исполнения судебных решений. Бесплатная юридическая консультация проводится как на эстонском, так и на русском языке.

Как и прежде, специалисты юридического бюро консультируют жителей района каждый второй понедельник с 10:00 до 14:00 в управе Ласнамяэ по адресу Палласти, 54.

Ирина Киреева
Редактор

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