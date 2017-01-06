Лидеры украинской общины Эстонии получили медали от Петра Порошенко

Олег Самородний, Вира Конык, Виктор Крыжановский и Анатолий Лютюк. Фото: посольство Украины в Таллинне

Накануне председателю Конгресса украинцев Эстонии Вире Конык и руководителю столичного Украинского культурного центра Анатолию Лютюку были вручены юбилейные медали "25 лет независимости Украины" от президента страны Петра Порошенко.

Награды лидерам украинской общины вручил посол Украины в Таллинне Виктор Крыжановский.

Специальной благодарностью посольства за активную волонтерскую деятельность по защите национальных интересов Украины был отмечен член украинской общины, журналист и писатель Олег Самородний.

"В условиях продолжающейся агрессии России против Украины каждому украинцу важно чувствовать, что мы в нашей борьбе не одни, а наши братья и сестры из Эстонии ведут борьбу за независимость и суверенитет Украины бок о бок с самой Украиной", - сказал Виктор Крыжановский.

Как уточнила корреспонденту портала rus.err.ee Вира Конык, юбилейными медалями Петр Порошенко наградил 67 представителей украинской диаспоры по всему миру.

"Соответствующий указ был подписан еще до отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины, но получили мы медали лишь вчера", - добавила Конык.