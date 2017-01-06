Акция по срубу в гослесах рождественских елей подходит к концу

Мобильное приложение RMK для поиска елки

В субботу, 31 декабря, завершается рождественская акция Центра управления государственным лесом (RMK) под названием "Найди в лесу свою рождественскую ель".

По словам специалиста коммуникационного отдела RMK Марины Полтавцевой, ожидается, что количество желающих выбрать ель в лесу в этом году увеличится, передает служба новостей "Радио 4".

Однако точные данные будут известны не ранее, чем к середине января 2017 года.

RMK предоставляет возможность срубить рождественскую ель в государственных лесах уже в течение восьми лет,

В прошлом году в рождественской акции RMK приняли участие 9800 человек.