Акция по срубу в гослесах рождественских елей подходит к концу
В субботу, 31 декабря, завершается рождественская акция Центра управления государственным лесом (RMK) под названием "Найди в лесу свою рождественскую ель".
По словам специалиста коммуникационного отдела RMK Марины Полтавцевой, ожидается, что количество желающих выбрать ель в лесу в этом году увеличится, передает служба новостей "Радио 4".
Однако точные данные будут известны не ранее, чем к середине января 2017 года.
RMK предоставляет возможность срубить рождественскую ель в государственных лесах уже в течение восьми лет,
В прошлом году в рождественской акции RMK приняли участие 9800 человек.
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