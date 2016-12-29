В семье Таави Рыйваса родился сын
Накануне поздно вечером бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил о том, что у него родился сын.
Как передает портал menu.err.ee, в социальной сети Рыйвас опубликовал фотографию новорожденного. На снимке мальчика обнимает его сестра Мийна Рианна - первый ребенок в семье Таави Рыйваса и его спутницы жизни, певицы Луизы Вярк.
О предстоящем пополнении в семье лидера Партии реформ портал rus.err.ee писал еще летом. А осенью Рыйвас объявил о помолвке с Вярк, с которой он состоит в отношениях с 2007 года.
В настоящее время Таави Рыйвас занимает пост вице-спикера Рийгикогу.
Там нет комментариев. Будьте первым!