В семье Таави Рыйваса родился сын

В семье Таави Рыйваса произошло пополнение. Фото: Postimees/Scanpix

Накануне поздно вечером бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил о том, что у него родился сын.

Как передает портал menu.err.ee, в социальной сети Рыйвас опубликовал фотографию новорожденного. На снимке мальчика обнимает его сестра Мийна Рианна - первый ребенок в семье Таави Рыйваса и его спутницы жизни, певицы Луизы Вярк.

Ööl vastu tänast sündis meie perre imearmas pisipoeg. A photo posted by Taavi Rõivas (@taaviroivas) on Dec 29, 2016 at 1:19pm PST

О предстоящем пополнении в семье лидера Партии реформ портал rus.err.ee писал еще летом. А осенью Рыйвас объявил о помолвке с Вярк, с которой он состоит в отношениях с 2007 года.

В настоящее время Таави Рыйвас занимает пост вице-спикера Рийгикогу.