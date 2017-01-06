Число школьных библиотек сокращается в Эстонии 13-й год подряд

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees

За последний год в Эстонии стало на одну школьную библиотеку меньше. В целом число школьных библиотек неуклонно снижается на протяжении 13 лет подряд.

По данным Департамента статистики, в 2015 году в Эстонии работало 362 школьных библиотеки. В 2014 их было 363, в 2013 - 368, в 2012 - 372, а в 2002 - 523.

А вот число читателей школьных библиотек за последний год выросло со 150 000 до 155 800 человек.

В 2015 году читатели брали из школьных библиотек книги 2,435 млн раз, в 2014 - 2,357 млн раз.

Сокращение школьных библиотек напрямую связано с тем, что в Эстонии уменьшается число общеобразовательных школ.