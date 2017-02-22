Старый таллиннский трамвай станет вегетарианским рестораном в Тарту

Трамвай. Иллюстративное фото: Мартин Дремлюга, ERR

На аукцион-портале osta.ee две недели проходил организованный Tallinna Linnatranspordi AS аукцион, на котором на продажу были выставлены два трамвая ČKD Tatra KT4: начальная цена одного была 4500 евро, а второго без ходовой части – 2500 евро.

Предприниматель Маарья Лайневийр приобрела трамвай без ходовой части за 2520 евро и собирается перевезти его в Тарту, чтобы открыть в нем ресторан вегетарианской кухни, передает Postimees. Пока трамвай стоит в депо Копли, и Лайневийр пытается найти возможности для его транспортировки.

На данный момент Лайневийр уже является владелицей похожего автобуса, на котором написано Veg Machine и который также предлагает только вегетарианскую еду.

Оба проданных на аукционе трамвая (второй был куплен за 4500) использовались в последний раз в январе 2016 года, а их начальная цена была равна сумме, которую можно было бы получить, сдав их на металлолом.