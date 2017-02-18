В волости Вяндра сгорела уникальная коллекция кактусов. Фото: ERR

Уникальная коллекция кактусов известного эстонского садовника Харри Пооми была уничтожена в результате пожара в садоводческом хозяйстве Сааре -Тырва-аугу в волости Вяндра, передает "Актуальная камера".

Это была самая солидная коллекция кактусов в стране - в течение 26 лет Пооми собрал несколько тысяч растений. В их числе были и "колючки", посаженные ещё бабушкой садовника.

Теперь на их месте - пепелище. По словам садовника, возгорание пластмассы, из которой сделана теплица, произошло так быстро, что спасти кактусы не удалось.