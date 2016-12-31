Во время рождественского мира охотники ходят в лес не стрелять животных, а кормить

"Бескровная охота 2015" Фото: Ярек Йыэпера//RMK facebook

С 24 декабря и до понедельника в лесах Эстонии действует рождественский мир, объявленный Обществом охотников неделю назад в Домской церкви Хаапсалуского епископского замка.

В этом году охотники объявили рождественский мир в лесах страны уже в 24-й раз. Как сказал исполнительный директор Общества охотников Тынис Кортс в интервью службе новостей "Радио 4", в эти дни охотники со своими друзьями и семьями отправляются в лес, но не с ружьем, а с кормом для животных.

"Мы носим корм чисто символически. Сейчас буйствует африканская чума свиней, кабанов нельзя подкармливать. Идем просто так, гуляем, фотографируем", – рассказал Кортс.

По его словам, этой акцией охотники хотят обратить внимание на то, что забота о животных очень важна. "Если объявлен рождественский мир, то он действует и в отношении животных", – добавил Кортс.

Как отмечают эстонские охотники, смысл рождественского мира еще и в том, чтобы дичь смогла отдохнуть от охотников и не испытывать страха в Рождество. Традиция рождественского мира в лесах зародилась в 1993 году в Хеймтали в Вильяндимаа. С тех пор его ежегодно провозглашают в разных местах Эстонии.