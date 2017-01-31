В феврале музей в Летной гавани будет закрыт на ремонт

Летная гавань. Фото: материалы для прессы.

Морской музей в Летной гавани в Таллинне будет закрыт с 30 января по 27 февраля в связи с ремонтными работами.

Начиная с открытия в 2012 году Летную гавань посетило свыше миллиона человек.

"Мы можем этим только гордиться. Однако это повлияло на состояние музея. Поэтому в феврале мы решили освежить Летную гавань и провести ремонтные работы. Кроме этого мы планируем внести изменения в экспозиции", - рассказал директор морского музея Урмас Дрезен.

Музей вновь откроет свои двери 28 февраля 2017 года.

В феврале морской музей приглашает всех в музей Толстая Маргарита, где, помимо выставки "Сокровища викингов из Эстонии", 7 и 28 февраля продут бесплатные форумы. На них будет обсуждаться роль стран Балтии в восточной торговле викингов и их религия.