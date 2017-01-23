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Исследование: доверие общества к традиционным СМИ продолжает снижаться

Газетный киоск в Нью-Йорке. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 19:54
Рубрика: Разное

Доверие общества к традиционным СМИ упало в прошлом году в ряде стран мира до самого низкого уровня с 2009 года. Согласно рейтингу Edelman index, впервые за семь лет респонденты в значительном большинстве стран выразили недоверие правительствам, бизнесу, СМИ и неправительственным организациям.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой коммуникационной компании Edelman, обнародованные газетой Financial Times, сообщило в понедельник, 16 января, агентство ТАСС.

Они также будут представлены на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в швейцарском Давосе с 17 по 20 января.

Согласно Edelman index, впервые за семь лет респонденты в значительном большинстве стран (более 70%) из 28, где проводились исследования, выразили недоверие правительствам, бизнесу, СМИ и неправительственным организациям. При этом наибольшее снижение доверия отмечено в отношении СМИ — в 2016 году оно уменьшилось на 7%, до 43% по сравнению с предыдущим годом. Лидерами в этом отношении стали Австралия, Канада и Колумбия.

"Люди теперь рассматривают [представителей] масс-медиа как часть элиты", - подчеркнул глава компании Ричард Эдельман. По его оценке, последствия этого углубляющегося скептицизма — "глубоки и широкомасштабны".

Он указал в этой связи, прежде всего, на избрание на президентских выборах в США Дональда Трампа, а также на результаты состоявшегося в июне прошлого года в Великобритании референдума по вопросу целесообразности продолжения членства страны в ЕС, на котором одержали победу противники евроинтеграции.

По словам Эдельмана, люди все больше доверяют интернету. Фактически доступная во всемирной сети информация рассматривается пользователями как более надежная по сравнению с традиционными СМИ в отличие от того, что было еще пять лет назад.

Андрей Крашевский
Редактор

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