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Жертвой урагана "Дорис" в Великобритании стал один человек

В ряде районов Великобританию порывы ветра достигали 140 км/час. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:56
Рубрика: Разное

Обрушившийся на Великобританию ураган "Дорис" вызвал перебои в работе транспорта в четверг. Синоптики уже назвали нынешний шторм "климатической бомбой".

В преддверии урагана и во время него были отменены десятки авиарейсов, включая все полеты между Англией и Ирландией. Непогода также нарушила расписание движения поездов (на ряде направлений железнодорожного транспорта были введены скоростные ограничения) и работу Ливерпульского порта, передает Интерфакс.

Во многих районах Шотландии из-за сильного снегопада возникли многокилометровые пробки на дорогах.

Тысячи домов и учреждений оказались без света в Северной Ирландии, Уэльсе и Йоркшире. В ряде районов страны порывы ветра достигали 140 км/час.

Не обошлось без жертв. В центре английского Вулверхэмптона погибла женщина, на которую упал оторвавшийся фрагмент крыши размером с кофейный столик.

По словам синоптиков, существует риск паводков в Северной Ирландии, а также в низовьях северной Англии и юга Шотландии.

Как ожидается, дожди продолжатся все выходные, однако они будут намного слабее, чем на пике шторма.

Ирина Киреева
Редактор

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