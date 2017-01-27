Президент Кальюлайд высказалась против памятника Константину Пятсу

Президент керсти Кальюлайд в коридорах Рийгикогу. Фото: Сийм Лыви/ERR

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против установки памятника президенту Эстонской Республики в межвоенный период Константину Пятсу, считая установленный им авторитарный строй частично ответственным за утрату независимости Эстонии в 1940 году.

По мнению Кальюлайд, память об основателях Эстонского государства следовало бы увековечить общим монументом, сообщило в пятницу, 20 января, агентство BNS.

В интервью газете Sakala, которое будет опубликовано в субботу, Кальюлайд сказала, что в 1920-е и 1930-е годы представления политиков о том, в какой мере следует информировать народ, существенно отличались от нынешнего периода уважения к свободе мнений и прессы. Она также дала понять, что частичную вину за утрату независимости Эстонии несут Константин Пятс и Йохан Лайдонер, по инициативе которых в 1934 году в Эстонии был силой установлен авторитарный государственный строй.

"Хотя деятельность всех людей нужно оценивать в контексте эпохи, я отношусь к числу тех, кто считает, что "эпоха молчания" (период авторитарного режима в Эстонии с 1934 по 1940 год — прим. ред.) сыграла свою роль в том, что у нас все получилось так плохо, как получилось. Если круг принимающих решения становится узким, то у политика нет достаточной опоры, и это точно проблема [сейчас], и было проблемой тогда", - пояснила президент Эстонии.

По поводу идеи открыть Пятсу памятник по случаю 100-летней годовщины Эстонской республики Кальюлайд сказала, что ей больше нравится идея создать общий памятник основателям Эстонского государства. "Монумент Константину Пятсу рядом с Рийгикогу… я бы не пошла его открывать", - сказала она.

Предложение поставить Пятсу памятник в замковом саду на Тоомпеа в Таллинне к 100-летию Эстонской Республики выдвинули несколько представителей движения за охрану памятников истории и культуры во главе с Тривими Веллисте. Эта идея уже подвергалась критике из-за неоднозначных оценок исторической роли Пятса, но до сих пор никто из высших должностных лиц Эстонии не высказывал к ней своего отрицательного отношения.