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Неграждане в интервью ETV+: с серым паспортом жить можно, а для получения эстонского гражданства государство должно сделать шаг навстречу

Video
Cегодня 11:42
Рубрика: Мнение

По мнению нескольких известных представителей русскоязычной общины в Эстонии, паспорт негражданина обеспечивает основные права и практические потребности жителя Эстонии, и получение эстонского гражданства по разным причинам не является насущной необходимостью.

Музыкант Юрий "Юрбан" Новиков: мне неплохо живется и с серым паспортом

"Серый паспорт удобен для поездок по Шенгену и России. У меня была такая политика, что я не пойду сдавать экзамен на гражданство и приму его только в случае, если паспорт принесут мне домой, так как свою лояльность стране я уже доказал - я здесь живу и работаю, - сказал Новиков. - Эстонским не владею в совершенстве, но на гражданство сдать мог бы. В принципе, я себя неплохо ощущаю, имея паспорт негражданина".

Детский психолог Елена Парфенова: серые паспорта - проблема государства, которое их придумало

"Я обладатель серого паспорта, хотя родилась и всю свою сознательную жизнь живу и работаю на благо Эстонии. Очень люблю свою страну и любовью к ней заразила множество людей в разных странах. Как получилось, что я оказалась обладателем этого документа? Это я считаю не своей проблемой, а проблемой государства, которое придумало этот институт", - считает Парфенова, по мнению которой в жизни есть дела поважнее паспорта.

"Единственная вещь, которую я считаю проблемой - это незнание на хорошем уровне эстонского языка, который позволил бы мне чувствовать себя свободно. Хотя я понимаю, читаю. И для себя я сделала такой вывод, что больше на курсы по эстонскому языку по натягиванию какой-то категории не хожу. Я занятой человек и мне есть чем заниматься - у меня много социальных проектов на благо детей и этой страны. Поэтому следующая возможность, если она предоставится, это будет только эстонский для себя и для общения. Как поступит государство в отношении таких людей - я не знаю", - сказала она.

Тренер "Инфонета" Александр Пуштов: в ближайшее время сдам экзамены на гражданство

"Я являюсь старшим тренером клуба "Инфонет". Клуб, который в 2016 году стал чемпионом страны. Я лично был удостоен звания "лучшего тренера". В историю эстонского футбола я вошел как человек, который забил первый гол после официальной встречи после восстановления независимости страны. Игроки, которые в данный момент не имели эстонского гражданства, могли еще выступать за национальную сборную. Этим правом я воспользовался", - вспоминает Пуштов.

По его словам, серый паспорт не означает существенного поражения в правах. "На протяжении 25 лет я имею серый паспорт, паспорт не гражданина Эстонии. Меня, в общем-то, наличие серого паспорта не ограничивает ни в моих человеческих правах, ни в правах избирателя. Единственные моменты, которые возникают - при выезде из страны, в те страны куда нужно оформлять визы - самое неудобство, с которым я сталкиваюсь имея серый паспорт", - сказал Пуштов, который все же намерен в ближайшее время получить эстонское гражданство.

"Себя всегда считал и считаю себя гражданином этой страны и если встанет выбор определиться с гражданством, конечно, я приму гражданство Эстонии. На сегодняшний день, я думаю, знание моего эстонского языка позволяет пойти и сдать экзамен. Единственное, что для этого нужно найти время. Если государство примет решение предоставить мне гражданство, я, конечно, с удовольствием этим правом воспользуюсь. Если нет, то все равно в ближайшее время я выполню эту задачу, пойду сдам экзамен - для меня это не составляет большой проблемы на сегодняшний день и стану полноценным гражданином этой страны", - сказал тренер "Инфонета".

Журналист Игорь Савельев: хочется, чтобы и государство сделало ответный шаг в мою сторону

По мнению Савельева, ситуация с серыми паспортами является несправедливой для многих жителей Эстонии. "У меня серый паспорт и я здесь родился, мама родилась здесь, на днях ей исполнилось 70 лет. Мы все прожили все эти годы в Эстонии, поэтому вопрос о другом гражданстве не стоял. У меня был, конечно, паспорт гражданина Советского Союза, но вынужден был взять вот этот паспорт лишенца. Поэтому я считаю, что это паспорт именно лишенца, потому что по сути нас лишили возможности именно выбирать - быть гражданином Эстонии или быть гражданином другой страны. Я не собирался брать гражданство другой страны, поэтому был вынужден взять серый паспорт", - пояснил он.

Сложности с получением гражданства вызывают чувство обиды, считает журналист. "В 1993 году я предпринял попытку получить эстонский паспорт, но мне тогда отказали. Года три-четыре назад я сдал экзамены на категорию, но вот сейчас раздумываю - есть смысл брать паспорт или нет смысла. В какой-то степени есть чувство обиды, но здесь может быть совокупность различных эмоциональных чувств: с одной стороны я считаю, что Эстония - моя родина, я достоин эстонского гражданства, я должен был бы его получить и я могу это сделать, но, с другой стороны, мне хочется, чтобы и государство сделало ответный шаг в мою сторону. Если бы было сделано предложение, то я бы наверное эстонский паспорт взял, но, с другой стороны, второй раз идти просить гражданство я уже, наверное, больше не буду", - сказал Савельев.

Екатерина Таклая
Редактор

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