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Яна Тоом: Европе необходим диалог с Россией (1)

Яна Тоом Фото: Сийм Лыви/ERR
Bчера 15:11
Рубрика: Мнение

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, в Европе растет число сторонников отмены антироссийских санкций. Кроме того, Европе следует разговаривать с россиянами и не пытаться предписывать европейцам, какие именно телеканалы они должны смотреть.

Европе определенно необходим диалог с Россией, и было бы глупо не попытаться вести этот диалог, сказала Тоом в понедельник, 19 декабря, в передаче Talking Europe на телеканале France24.

"Я сама из страны, граничащей непосредственно с Россией, и обстановка там не самая мирная. У нас определенная дилемма: с одной стороны, мы хотим получать больше инвестиций, с другой – мы демонстрируем, что готовимся к войне. Надо выбирать: готовимся ли мы к войне или хотим больше инвестиций. Это дилемма для всей Восточной Европы", - сказала евродепутат.

Она добавила, что в Европе усиливается раскол по вопросу о санкциях против России и в Европарламенте растет число депутатов, выступающих за их отмену. "Мы все знаем, что за время санкций личный рейтинг Путина вырос. Мы все знаем массу примеров санкций, которые не работали: покойный Фидель Кастро прожил под санкциями 60 лет – и что? Режим на месте, Куба на месте. Санкции просто не работают – вот в чем проблема. У нас сельхозсектор несет громадные убытки. На самом деле, если говорить об отношении к России, то в Евросоюзе наблюдается раскол, и это колоссальная проблема", - отметила Тоом.

Неоднозначность отношения к России, по словам Тоом, наглядно иллюстрирует Германия: с одной стороны, немецкий евродепутат Арне Литц, также участвовавший в программе, поддерживает санкции, с другой – немцы весьма благоволят проекту "Северный поток 2".

Евродепутат также раскритиковала объединение террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) и России в последней резолюции Европарламента, касающейся пропаганды. "Здесь есть несколько моментов, и главный в том, что мы рассматриваем их вместе в рамках одного документа. Как известно, ИГИЛ не государство, а Россия – государство, что означает, что, рассматривая их вместе, мы признаем государственность ИГИЛ, а это полная глупость. Второй момент в том, что прослеживается явная попытка установить цензуру в европейских СМИ, а это абсолютно неприемлемо", - сказал Тоом.

По мнению евродепутата, в любых СМИ всегда есть элемент пропаганды. "У меня есть опыт и с европейскими СМИ, и с российскими – и там, и там есть проблема вырывания слов из контекста и т.п. Однако мы должны говорить с россиянами. И не дело политиков предписывать европейцам, какой канал смотреть, а какой нет", - считает Тоом.

Андрей Крашевский
Редактор

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