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Андрей Крашевский: Вашингтон дает противоречивые сигналы о дальнейших отношениях с Москвой

Андрей Крашевский Фото: ERR
Cегодня 17:38
Рубрика: Мнение

Спустя месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента США из Вашингтона продолжают поступать противоречивые сигналы о возможной коррекции политического курса по отношению к России, что дает повод говорить как о позитивном, так и негативном сценарии развития событий.

Трамп в ходе своей избирательной кампании и после победы на выборах неоднократно говорил о необходимости попытаться улучшить отношения с Россией, но эта позиция продолжает сталкиваться с серьезным противодействием со стороны политической элиты страны, средств массовой информации, значительной части экспертного сообщества и государственной бюрократии.

При этом резкой критике подвергается не только позиция нового президента по отношению к России, но и практически вся политическая повестка администрации Белого дома как во внутренней, так и во внешней политике. Общий негативный информационный фон подпитывается постоянными утечками секретной информации в СМИ, что уже привело к отставке с поста советника президента по национальной безопасности генерала Майкла Флинна, которого обвинили в неподобающих контактах с российскими представителями. В Конгресс был внесен законопроект о законодательном закреплении антироссийских санкций, который в случае его принятия сделает отмену санкций практически невозможной и закроет перспективы сотрудничества с Москвой.

В этих условиях команда Трампа стала пытаться свести к минимуму упоминания о России. Кроме того, ключевые члены кабинета министров, такие как госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Маттис, высказываются о России очень осторожно и сдержанно как о стране, с которой возможно лишь ограниченное политическое сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, т.е. по сути повторяют тезисы администрации Барака Обамы. Также было заявлено о неизменности позиции США по вопросу принадлежности Крыма Украине.

Внутриполитическая динамика в Вашингтоне предсказуемо вызвала негативную реакцию в Москве, где в Госдуме и правительстве прямо заявили о том, что обстановка в Вашингтоне внушает тревогу, поскольку улучшение отношений между Россией и США может оказаться невозможным на практике. Характерно, что на данном этапе негативные оценки даются не столько на высшем уровне, сколько на уровне парламентских политиков и министров, а в Кремле и Белом доме предпочитают не давать каких-либо прогнозов, лишь выражая надежду на возможность прагматичного сотрудничества.

Так или иначе, негативный фон снижает шансы на нормализацию контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом недавно заявил и сам Трамп, обвинив своих оппонентов в сознательном связывании рук его администрации. По словам американского президента, для него не было бы ничего проще, чем обрушиться с привычной критикой на Россию и обезоружить тем самым своих внутриполитических противников, но это никак не поможет достижению внешнеполитических целей США.

В дальнейшем возможны несколько вариантов развития событий. В позитивном сценарии России и США удастся быстро достичь договоренности о конкретном взаимодействии для достижения осязаемых и взаимовыгодных целей на одном из направлений, оставив на будущее наиболее сложные вопросы, такие как Украина. Наилучшим кандидатом для такой договоренности является разгром "Исламского государства" (ИГ) и сотрудничество по политическому урегулированию сирийского конфликта.

В негативном сценарии Трамп по соображениям внутриполитической целесообразности может отказаться от попыток наладить отношения с Россией, решив потратить политический капитал на иные цели своей программы. Такой сценарий станет тем более вероятным, чем более успешными будут действия оппонентов американского президента, противящихся практически всем пунктам его программы и открыто стремящимися к его политическому уничтожению любой ценой.

В каком направлении станут развиваться события, станет понятнее после завершения формирования администрации Белого дома и окончательного распределения в ней ролей и полномочий по различным направлениям политики, а также завершения разработки плана разгрома ИГ, после которого в марте могут состояться российско-американские переговоры о возможном сотрудничестве. Общая внутриполитическая динамика в Вашингтоне – популярность президента среди избирателей, успех или неудача президентских инициатив, отношения с Конгрессом – также будут влиять на этот процесс.

Если переговоры с Москвой по той или иной причине провалятся, то у противников Трампа будет повод праздновать тактическую победу, но стратегическая ситуация в мире от этого не изменится, как и объективные причины, по которым Трамп ищет возможность коррекции внешнеполитического курса.

Отказ от сотрудничества и курс на сдерживание и противостояние в отношениях с Россией лишает Москву мотивации учитывать интересы Запада в своей политике и толкает ее к сближению с другими центрами силы в Азии и на Ближнем Востоке, интересы которых сталкиваются с интересами Запада. Хотя Россия давно перестала быть супердержавой, она по-прежнему остается крупной страной, обладающей целым рядом ключевых возможностей и технологий, способных менять региональные балансы сил. Так, в интересах США и Запада в целом было бы предотвратить крепнущий альянс Москвы с Тегераном и Пекином.

Политика сдерживания и санкций с неизбежным разворотом России на восток и военным вмешательством в сирийский конфликт уже привела к непредвиденным и нежелательным последствиям, таким как усиление ее влияния в Азии и на Ближнем Востоке, а продолжение этой политики без какой-либо попытки найти точки соприкосновения лишь усилит эти негативные тенденции и накапливающийся в мире конфликтный потенциал.


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