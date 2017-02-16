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Яак Аллик: Лысов - в конфликте с директором и частью труппы, а стать проектным Русский театр не может

Яак Аллик уверен, что без художественного руководителя Русский театр не останется. Фото: СДПЭ
Cегодня 09:05
Рубрика: Мнение

Если бы худруком Русского театр был режиссер с мировым именем, то договор с ним можно было бы продлить автоматически, но для Игоря Лысова никаких исключений не будет. Тем более, что и директор театра выступил за проведение открытого конкурса. К тому же по своему уровню классические постановки в Русском театре заметно уступают спектаклям, которые ставят эстонские мастера. Есть у нынешнего худрука и проблемы с коллективом. Так считает председатель совета Русского театра Яак Аллик.

Председатель совета Русского театра Яак Аллик посмотрел интервью художественного руководителя театра Игоря Лысова в эфире программы "На острие" (ETV+) и по просьбе rus.err.ee прокомментировал некоторые его высказывания.

- В истории с конкурсом по поиску нового худрука Игорь Лысов усмотрел политический контекст. Понимаете, что он имел ввиду?

- Нет, мне совершенно непонятно, что он хотел сказать. Ведь свое высказывание он никак не объяснил.

- В конкурсе есть момент, который сильно напугал Лысова – в нем могут участвовать люди, не имеющие отношения к режиссуре. Что важнее, диплом режиссера или же то, чтобы худрук чувствовал, любил и понимал театр?

- У меня самого нет такого диплома. И в Эстонии, и в России, и по всему миру достаточно примеров, когда художественными руководителями театров становились люди, не имеющие специальности режиссера. Так что я не вижу в этом никакой проблемы. Да, в условиях конкурса не написано, что кандидат должен быть режиссером по образованию, но никто же ему не запрещает подавать заявку. Мы сознательно хотели, чтобы круг претендентов не ограничивался бы режиссерами.

- Назначение на пост худрука человека без диплома режиссера грозит тем, что Русский театр может из репертуарного превратиться в проектный - так считает Игорь Лысов. Разделяете его опасения?

- В уставе Русского театра четко написано, что он - репертуарный театр. И это никак не зависит от личности художественного руководителя. Если последний не режиссер, то его главная задача как раз заключается в поиске хороших режиссеров.

- В такой ситуации вас эти слова не удивили?

- Удивили. И не только эти. В одном из других своих недавних интервью он сказал, что лишь недавно стал понимать, что такое художественный руководитель. Хотя Лысов занимает этот пост уже два с половиной года.

- В эфире ETV+ Лысов вспомнил и то, как вы разгромили в газете Sirp его спектакль "Дядя Ваня". Следующие его работы вам понравились больше?

- Я вошел в совет Русского театра в апреле 2015 года. За все это время Игорь Лысов ни разу не поинтересовался моим мнением ни по одному спектаклю, которые идут в Русском театре. Понятно, что оценивать спектакли - это не обязанность председателя совета. Но по-человечески его мнением поинтересоваться можно. А что касается "Дяди Вани", то вчерашнее высказывание Лысова на этот счет удивило меня больше всего. Когда мы познакомились, я сказал ему, что написал вот такую рецензию. Спросил, читал ли он ее. На это он ответил, что ничего не знает. А вчера в телеэфире сказал, что ему сразу перевели мою статью. Поэтому я был крайне удивлен этим высказыванием.

- И все-таки - другие режиссерские работы Игоря Лысова вам понравились?

- Дело не в моем вкусе. К сожалению, нынешние работы Русского театра совершенно не интересуют эстоноязычных критиков. По-моему, после моего отзыва о "Дяде Ване" не было ни одной рецензии на спектакли Русского театра. Кроме, конечно, "Врага" и "Со второго взгляда". Это объясняется тем, что эстоноязычные критики в последние десятилетия видели русскую классику в постановках таких режиссеров как Эльмо Нюганен, Каарин Райд, Петр Фоменко, Лев Додин и Адольф Шапиро. Уровень этих постановок гораздо выше, чем та классика, которую показывают на сцене Русского театра. Можно взять то же самое "Преступление и наказание" - четырехчасовой спектакль Нюганена по Достоевскому прогремел в Петербурге. Поэтому меня очень волнует точка отсчета критики нынешнего репертуара Русского театра.

- Игорь Лысов в числе прочего посетовал на отмену запланированного к показу спектакля Иосифа Райхельгауза. Почему так произошло?

- Это было обусловлено дефицитом бюджета театра. Но решение о том, как именно сэкономить, принимали худрук и директор Русского театра. Совет к этому никакого отношения не имел. Если бы я был художественным руководителем, то первым делом выпустил бы спектакль Райхельгауза.

- Вернемся к конкурсу на пост художественного руководителя, с которого и началась вся эта история. Была ли возможность его не проводить?

- Такая возможность была бы, если бы директор театра обратился к совету с соответствующим предложением. Но директор заблаговременно сообщил о намерении провести конкурс и мы с ним согласились. Странно то, что в течение последнего времени и директоров, и художественных руководителей Русского театра назначали без конкурса. В то же время директора и худруки эстонских театров традиционно и по закону выбираются конкурсным путем. В Русском театре прежняя ситуация не могла продолжаться вечно. В прошлом году был объявлен конкурс на пост директора и Тыну Ленсмент, прежде занимавший этот пост, его выиграл. В этом нет ничего необычного. Например, сейчас объявлен конкурс на должность художественного руководителя Раквереского театра. В последние 22 года этот пост занимает Юллар Сааремяэ, но конкурс объявлен, поскольку срок его договора истекает. А Русский театр смотрит на это как на какое-то ЧП. Мне такое совершенно непонятно.

- Один ваш коллега сказал мне, что если бы Лысов был Товстоноговым, то конкурс проводить бы не стали. Разделяете эту мысль?

- Да. Но все же Товстоногов - это совершенно другое, это режиссер с мировым именем. У нас даже Рейн Оя несколько раз участвовал и выигрывал конкурс на пост директора Эстонского драматического театра.

- Проведение конкурса в Русском театре говорит и о том, что работой Игоря Лысова на посту худрука недовольны?

- В какой-то мере да. Но это никак не мешает Лысову принять участие в конкурсе и стать его победителем. Если не найдется кандидатов лучше.

- Чем конкретно недовольны? Посещаемость спектаклей при Лысове растет. По моей информации, выручка от продажи билетов за прошлый год выросла на 20%, зрителей стало на 4000 больше.

- Вопрос не в числе зрителей. Конечно, их всегда могло бы быть больше. Но театр продает спектакли, а не хлеб или мясо. Поэтому это точно не первая причина. У худрука есть конфликт с директором, есть внутренний конфликт в театре, не вся труппа им довольна. Но опять же - все это не повод для отставки. Игорь Лысов может участвовать в конкурсе и может его выиграть.

- Напрямую вам актеры на художественного руководителя жаловались?

- Кое-кто жаловался, но это не выглядело так, что актер приходит к председателю совета. С кем-то я знаком лично, и это было озвучено в неформальной беседе.

- Нет ли опасения, что Игорь Лысов не станет участвовать в конкурсе, а других желающих занять этот пост не окажется?

- В такой сценарий я не верю.

- Возможно, что новым худруком станет Андрей Кузичкин?

- Как театральный деятель он мне не знаком. Но я знаю, что у него актерское образование, читаю его колонки. Ответить на вопрос могу так - участвовать в конкурсе может каждый. В том числе и Кузичкин. (По данным rus.err.ee, такого образования А. Кузичкин не имеет, но участвовал в качестве актера в постановках народных театров и считает театр своим хобби, прим. ред.)

- В мае прошлого года стало известно о крупном дефиците бюджета Русского театра. Учреждение не досчиталось 100 000 евро. Сейчас эта проблема решена?

- За прошедший год дефицит удалось сократить примерно до 70 000 евро.

Сергей Михайлов
Редактор

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