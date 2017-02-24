Виталий Белобровцев о русской школе в Эстонии по мотивам передачи ETV: закрыть нельзя помиловать

Передача ETV “Начистоту” (Suud puhtaks) о русской школе, эстонском языке и 60/40 - это тот редкий случай, когда можно с уверенностью сказать, что Баба Яга не против. Это я, как вы понимаете, о себе, нелюбимом. Впервые за много лет я заинтересованно смотрел передачу Эстонского телевидения. И вот почему...

Во-первых, потому что команда, готовившая это ток-шоу, выполнила свою работу профессионально. Первый раз в такого рода передаче собрали на одной площадке знатоков своего дела, то есть преподавателей и директоров школ и даже вузов. Родителей, дети которых учатся в русских школах, журналистов, знающих ситуацию. И это были люди с разным подходом к проблеме, не в пример прежним обсуждениям “русского вопроса”, когда в студии находились люди, точно знающие, как правильно обходиться с этими русскими, что им надо и как это сделать. Ну, и для блезира брали какого-нибудь сомневающегося, дескать, все так, но не совсем.

Во-вторых, надо отдать должное ведущему Урмасу Вайно. Он балансировал на столь необычной для ведущего ETV позиции человека, который хочет дать высказаться всем, кому есть, что сказать, и не использует служебное положение в интересах работодателя или кого-то из присутствовавших в студии.

Ему удалось создать передачу - нечто среднее между знаменитыми крик-шоу на российских каналах и покойными дискуссиями на эстонских. Со временем он освоится в как бы новой для себя роли и станет, надеюсь, чуть более эмоциональным.

Дети или деньги?

О сути передачи. Речь шла о том, как быть с русской школой и преподаванием эстонского языка в ней. Мне показалось, что большая часть практиков не поддержала идею закрытия русской школы. За закрытие выступили бывший многажды министр Юрген Лиги, который на удивление никого не оскорбил, не послал; профессор Тартуского университета Бируте Клас и русские партийные представители Исамалийта с Республикой и Свободной партии.

И если большинство специалистов – участников передачи строили свои выступления исходя из интересов детей, то государственники Лиги и Клас руководствовались финансовыми соображениями, дескать, государство не потянет две школы, нет средств.

А это любимый довод чиновников: когда у них нет убедительных аргументов, они огораживают свою позицию волшебным забором – нет денег.

Это, конечно, из области демагогии. Последние 25 лет средства были, а теперь, когда русских школ стало в два раза меньше, средства, бац, и кончились. При том, что госбюджет последние пять лет увеличивается. Ну, и государственникам можно напомнить, про сотни миллионов выброшенных в "Эстонский воздух" (Estonian Air), зарытых в копях Eesti Energia, утопленных в паромных аферах, выброшенных на обеспечение беспечной, мягко выражаясь, жизни автора "Эрмопеи" и прочее подобное.

Если погружение, то два госязыка

Вторая точка зрения, озвученная примерно третью собравшихся, – как хороши, как свежи ученики из классов языкового погружения. Меня они не убедили, потому что все любители погружаться аль-унисоно говорили о хорошем знании таким учениками эстонского языка. Это в основном так.

Я не эксперт и даже не учусь, хочу только отметить две вещи. Первая, возможно, спорная. Я встречался, даже занимался с ребятами, вынырнувшими из этого погружения. Они неплохо знают эстонский язык. И они плохо знают русский. А это получается, на мой взгляд, некий вывих – человек, который знает неродной язык лучше родного. Что там у него с психикой происходит, это могут сказать специалисты, если они вообще работали с этими детьми.

Второе соображение – принципиальное. Погружение нам устроили канадские специалисты, которые на этом деле собаку, то есть правильнее говорить, рыбу съели. Да, они это как бы изобрели и у нас внедрили. Есть только одно принципиальное "но". В Канаде 2 (прописью – два!) государственных языка. И взаимопогружение преследует одну цель – совершенное знание двух языков.

А у нас, как в СССР: возьмем западный опыт, но сделаем как проще и дешевле! И получим-таки щебечущих на эстонском языке учеников, которым непросто общаться на родном языке. То есть, им-то просто, они даже не понимают, что их родной язык – деревянный с заусеницами. А потом эти люди берутся еще и переводить с эстонского языка на русский. Может, именно они вставляют в солидный эстонско-русский словарь если не знаменитую "яйцекаменную дорогу" (munakivitee- булыжная (брусчатая) мостовая), то "пошли на болото делать птичьи наблюдения" (läksid soo peale linde uurima – пошли на болото наблюдать за птицами) – это уже дословно из словаря! Извините за тавтологию.

Параллельные, которые могут пересечься

Третий взгляд на проблему – сближение эстонской и русской школ. То есть, сначала дети учатся в параллельных классах, а потом, с течением времени, эти классы сливаются. И там, где русских учеников немного, это, разумеется, лучше, чем либеральный подход наших консерваторов из Исамаа и партии их Свободы – взять и закрыть русские школы, да и детские сады, чтобы два раза не вставать. Они успешно усвоили лозунг КПСС: есть только два мнения – мнение партии и неверное мнение.

Профессионалы же говорили о том, что, например, в Нарве нечего и не с кем сливать. Поэтому русскую школу надо в районах компактного проживания русских людей поддерживать и развивать. Все это говорили в основном пожившие люди.

А самую любопытную точку зрения высказал в передаче молодой человек, магистрант Таллинского университета, забыл фамилию и прошу у него прощения. Есть говорит, Сингапур, и там много людей разных национальностей. Больше всего китайцев, но чтобы они не давили, основным языком сделали английский, дескать, чтобы не было старшего брата. Перед языком все равны. Дальше он оговорился, что в нашем национальном государстве... В общем не обремененный идеями Исамаалийта и других свободолюбивых партий он нарисовал интересную картину возможного будущего.

Эстонский ненародный танец 60/40

А о взятых с потолка 60/40, специалисты заметили: эта система привела к тому, что стали ценить не знание преподавателем предмета, а владение эстонским языком, предмет же - как получится (одна из причин отставания русских школьников от эстонских).

Сюда можно добавить соображение учителя, который на радио удивлялся: как можно изучать природоведение на эстонском языке, когда эстонский начинают изучать в то же самое время? Говорили и об атмосфере страха, которую создали в русских школах.

И, кажется, даже эстонцы поняли, что насильно введенная безо всяких предварительных исследований, без подготовки необходимых кадров и пособий система 60/40 порочна.

Но точнее всех сказал о ней писатель, публицист Андрей Хвостов, назвавший это нововведение преступлением политиков. И сказано это со знанием дела, поскольку его жена – преподаватель, у него масса знакомых учителей и сам Андрей много выступает в школах. Думаю, это самый точный диагноз политики насильственной ассимиляции в применении к русской школе в Эстонии.

А участники передачи сошлись, как мне показалось, во мнении, что детям, родителям надо предоставить возможность выбора (как и школам), какую систему предпочесть – погружение, параллельное сосуществование или стопроцентное обучение на русском с углубленным изучением эстонского. На мой взгляд, это вполне соответствует либерально-демократической доктрине, которую на словах поддерживают многие политики.

Передачу, да, вполне можно рекомендовать к просмотру. Но вот она должна была состояться на эстонском телевидении до того, как волюнтаристски стали внедрять пресловутые 60/40.