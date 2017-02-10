Андрей Крашевский: изменения в мировом балансе сил создают основу для сближения США и России

Андрей Крашевский Фото: ERR

Во время избирательной кампании в США будущий победитель президентской гонки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Россией. Не изменилась позиция Трампа и после победы на выборах, хотя нападки на него стали еще более жесткими. На чем же основана эта политическая воля — на случайном капризе неортодоксального президента или чем-то более серьезном?

Непоколебимая уверенность республиканца в том, что хорошие отношения с Москвой пойдут на пользу США ставила в тупик большинство политических обозревателей, потому что она шла вразрез с представлениями о России, которых сейчас придерживается практически вся американская элита.

Оказавшись в положении мирового гегемона после распада СССР, американский политический класс провозгласил сохранение своей ведущей роли в мире как главный национальный интерес, выделив на это огромные финансовые и военные ресурсы.

Убежденные в своем всемогуществе, США вторглись в Афганистан и Ирак (борьба неоконсерваторов против "зла"), а затем поддержали Арабскую весну на Ближнем Востоке (борьба либеральных интервенционистов "за добро"), втянувшись в серию войн и конфликтов, ни один из которых не привел к ожидаемому результату, подорвав национальный бюджет и международный престиж Америки.

Между тем нарастающие противоречия с усиливающимся Китаем стали угрожать американским интересам в Азии, а курс на сдерживание России — создавать проблемы в Европе, не принося осязаемых выгод. Кроме того, для сохранения мирового политического господства требовалось укреплять процессы глобализации, что привело к росту социального недовольства в самих США.

Неудачную внешнюю политику невозможно вести до бесконечности, и провозвестником перемен выступил Дональд Трамп. По словам нового президента, он намерен ставить на первое место национальные интересы США, а не поддержание мировой гегемонии.

Наряду с осознанием неэффективности проводимой политики и нарастающих угроз стратегическим американским интересам, конфликт с Россией не только привел к резкому ухудшению ее отношений с Вашингтоном и тревожному для США сближению Москвы с американскими конкурентами в различных регионах, но и продемонстрировал готовность Кремля жестко отстаивать свои национальные интересы, возросший военный потенциал России, зрелую внешнюю политику и способность консолидировать общество перед лицом угрозы, что делает Москву более сильным, а значит и ценным партнером для Вашингтона.

Основу для взаимодействия с Россией создают неблагоприятные для США сдвиги в региональных балансах сил. Главная угроза – это ускорившееся благодаря политике Барака Обамы сближение России и Китая. Если в 1970-е годы Ричард Никсон и Генри Киссинджер приняли стратегическое решение сблизиться с коммунистическим Китаем в противовес Советскому Союзу, то сейчас интересы США требуют сделать обратный ход, чтобы создать противовес Китаю для защиты своих интересов в Азии.

Второй регион, в котором США очевидно нуждаются в сотрудничестве с Россией – это дестабилизированный Ближний Восток, где пышным цветом расцвели маскирующиеся под религию тоталитарные и экстремистские идеологии, такие как Аль-Каида и "Исламское государство". Уверенная политика России в регионе и прямая заинтересованность в уничтожении террористов делают ее важным партнером в борьбе с этой угрозой.

Помимо борьбы с терроризмом, Россия может сыграть важную роль в стабилизации Ближнего Востока, где резко усилилась роль давнего врага США – Ирана. Усиление шиитского Ирана провоцирует обострение его соперничества с союзными США суннитскими монархиями Персидского залива и Израилем, право которого на существование Иран не признает. При этом политика Барака Обамы, направленная на свержение президента Сирии Башара Асада с одновременной конфронтацией с Россией, толкнула Москву на сближение с Ираном, что еще больше усилило его позиции.

Смена курса в отношениях с Москвой позволит купировать эту угрозу американским интересам. Кроме того, связи России с Тегераном позволили бы ей выступить посредником и гарантом на переговорах Ирана с США и их региональными союзниками, необходимыми для стабилизации Ближнего Востока.

В свою очередь, для России сближение с США является императивом, т.к. это позволит закрепить ее возвращение в число мировых держав, имеющих "право голоса" в определении мирового порядка и, соответственно, заинтересованных в его сохранении и готовых нести свою долю расходов на его поддержание. Эту концепцию под названием "многополярного мира" Россия продвигает очень давно. Еще в 2007 году Путин сказал в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности: "Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри".

Таким образом, именно сдвиги в глобальном балансе сил, а не личные предпочтения Путина и Трампа создают основу для улучшения российско-американских отношений. Продолжение конфронтации несет в себе серьезные риски без осязаемых выгод, а сближение - несмотря на все сложности и противоречия - может оказаться взаимовыгодным шагом. Поэтому после смены администрации Белого дома Вашингтон и Москва начали всерьез рассматривать такую возможность, подавая друг другу соответствующие дипломатические сигналы.

В ближайшие месяцы мы увидим активизацию контактов между Россией и США для изучения и оценки параметров возможной договоренности. Первым тестом станет координация действий в борьбе с "Исламским государством", переговоры о которой могут начаться в конце февраля – начале марта сразу после разработки Пентагоном нового плана уничтожения этой террористической группировки.

Хотя в США есть очень сильная внутренняя оппозиция сближению с Россией, внешнюю политику по американской конституции не зря определяет именно президент, а не Конгресс, а крутые повороты под давлением стратегических обстоятельств в ней случались и раньше. Так, готовившийся в тайне визит президента Никсона к лидеру коммунистического Китая Мао Цзэдуну в 1972 году стал большой неожиданностью, но впоследствии был признан шедевром американской дипломатии.

Осознанная стратегическая необходимость заставляет сближаться даже очень разные страны, а опыт последних десятилетий еще раз подтвердил, что в основе результативной политики должны лежать конкретные национальные интересы, а не эфемерные "ценности".