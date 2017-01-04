Яна Тоом. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Отправившаяся на этой неделе в Сирию вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым евродепутат Яна Тоом на своей странице в Фейсбуке дала свою оценку событиям в Сирии.

Первое и главное: в освещении этого конфликта не существует объективных источников. Абсолютно все, без исключения, кто передает информацию о событиях в Алеппо, преследуют определенные интересы, что сильно затрудняет получение адекватной картины. И СМИ, и политики для вящей убедительности вместо фактов оперируют эмоциями, что как бы освобождает от необходимости проверять достоверность информации: плачет = говорит правду. Последний пример - выступление мэра Алеппо перед главами государств-членов ЕС, в котором он описывал ситуацию в городе. Именно на эту речь в интервью "Постимеэс" ссылался Юри Ратас, говоря, что участники встречи 'единодушно осудили кровавые преступления, совершаемые режимом Асада и его союзниками, в первую очередь Россией и Ираном.

Но давайте посмотрим на факты.

Во-первых, выражение "мэр Алеппо" вводит в заблуждение. Брита Хаджи Хасан никогда не избирался на эту должность. Он был назначен мятежниками, и не мэром, а главой совета восточных районов Алеппо. К настоящему моменту в этой должности он проработал год. Это означает как минимум две вещи: он не представляет город как таковой (потому что помимо Восточного есть еще Западный Алеппо, который тоже лежит в руинах), и он необъективен (так как относится к так называемой умеренной оппозиции, шестой год ведущей войну с режимом Асада). Впридачу - уж не знаю, говорили ли об этом на той встрече? - в городе он не был с сентября.

Во-вторых, в Сирии идет гражданская война. И Алеппо является центром этого противостояния четыре с половиной года. Российское вмешательство в события в Сирии датируется сентябрем 2015-го. Неужели до этого у Европейского союза не было повода для столь единодушного осуждения? Цифры (по данным независимой правозащитной организации Syrian observatory for human rights) говорят об обратном: если в 2013 году в Сирии погибли 73 000 мирных жителей, то в 2014 уже 76 000. В этом году - 46 000. Да, это ужасно. Да, жизнь каждого человека -священна. Но всё же: 76 000 и 46 000. В чем же дело?

А в том, что ЕС выбрал сторону. В чужой гражданской войне. Нам все ясно. И недосуг - или страшно, - думать о том, что уж если где-то идет гражданская война, то по обе стороны фронта обязательно радуются каждой отнятой у противника жизни. И в такой ситуации утверждать, что с одной стороны воюют во имя, а с другой - против людей, по меньшей мере глупо. В гражданской войне не бывает белых и пушистых, и руки тех, кого мы выбрали в союзники, тоже в крови.

Но оставим в стороне моральный аспект и подумаем, был ли наш выбор мудрым? Боюсь, что нет. Неделю тому назад в интервью The Boston Globe Джон Керри признал, что соглашение с Россией по сирийскому вопросу провалилось "в силу большого противостояния внутри американской стороны", и по поводу этого провала он испытывает "глубокую фрустрацию", так как убежден - вступи соглашение в силу, ситуация в Алеппо была бы совершенно иной.

Что же касается обвинений правозащитных организаций в адрес Асада и России, разумеется, к ним следует относиться со всей серьезностью. Но ничуть не менее серьезным представляется мне тот факт, что в эстонском медиаполе напрочь отсутствуют хоть какие-то намеки на то, что подобные преступления, как утверждается, совершаются и противной стороной, в рядах которой воюет, у примеру, Фронт-ан-Нусра, которую совсем недавно (до описанных Керри переговоров) ЕС и США отчего-то считали умеренной оппозицией.

Адекватно ли ЕС реагировал на конфликт? Вот тут я затрудняюсь, потому что... а реагировал ли вообще? Санкции против России, помнится, связаны с украинскими событиями, что до осуждающих резолюций, позвольте усомниться, что с их помощью можно повлиять на ход военных действий. Правда, в 2011 году ЕС ввел санкции против режима Асада, но - как обычно в случае санкций - этим мы наказываем то самое гражданское население, которое так громогласно защищаем с высоких трибун. Потому как, помимо правительственных войск и российских военнослужащих, на подконтрольной Асаду территории проживает, к примеру, 80% внутренне перемещенных лиц.

Если же смотреть на ситуацию в Сирии в целом, то ее определяют Россия и США. И я полагаю, Европе пора обрести самостоятельность и перестать вслепую подыгрывать тем, чья задача сегодня - минимизировать возможности Трампа в эти последние недели президентства Барака Обамы.