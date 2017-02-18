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"Политрулет": регистр дураков, военная награда для "ниндзи", быстрые лыжи президента и тортик Ивановой

"Политрулет" (4-10 февраля). Фото: Scanpix/Postimees/ERR
Cегодня 10:19
Рубрика: Мнение

Двоевластие в Нарва-Йыэсуу, орден Министерства обороны для певицы Ленны, бывшие однопартийцы Ильвес, Алайыэ и Хельме, спортивная прыть Кальюлайд и яркая цитата Ольги Ивановой - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Двоевластие недели: два председателя горсобрания в Нарва-Йыэсуу
В среду, 8 февраля, оппозиционное большинство депутатов собрания Нарва-Йыэсуу провело свое внеочередное заседание, на котором рассмотрели вопросы вынесения вотума недоверия действующему председателю горсобрания, выбора нового и начала переговоров об объединении с Нарвой. Таким образом, 7 депутатов из 13 провели сессию, которую не созывал ни действующий председатель Инге Мушкина, ни ее заместитель. В итоге председателями теперь себя называют два человека - Инге Мушкина (выбрана в декабре прошлого года в присутствии всех депутатов) и Калле Кекки (выбран большинством депутатов, получив семь голосов "за"), и оба не признают друг друга.

"Если говорить в шуточной форме, то они могут делать все что угодно и следующим вопросом может быть объединение с Нарвой, с Ивангородом, даже отсоединение от Эстонии, можно двигаться и дальше в этом направлении, если у них есть желание. Но я считаю, им должно быть стыдно перед своими избирателями и в принципе перед всеми", - пристыдил депутатов-раскольников мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Объеденение с Нарвой, за которое, кстати, активно в ходе опроса выступили жители Нарва-Йыэсуу, вряд ли состоится, поскольку в четверг правительство согласовало план принудительного объединения Нарва-Йыэсуу (Вайвараская волость и город Нарва-Йыэсуу) с Силламяэ. И все же мятежные депутаты горсобрания отправили в Нарву предложение о начале переговоров об объединении.

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Награждение недели: Ленна Куурмаа
Министр обороны Маргус Цахкна в честь 99-й годовщины Эстонской Республики в числе прочих решил наградить за вклад в развитие государственной обороны певицу Ленну Куурмаа. Ставшая популярной в составе группы Vanilla Ninja певица получит орден III класса Министерства обороны за неоднократные выступления перед эстонскими военнослужащими в зоне боевых действий в Ираке и Афганистане.

Ленна Куурмаа - практически постоянный участник конкурса Eesti Laul. В этом году она выступает в полуфинале с композицией "Slingshot". Победитель конкурса отправится на конкурс "Евровидение" в Киеве. В 2005 году Куурмаа в составе Vanilla Ninja представляла Швейцарию на "Евровидении" с песней "Cool Vibes". Тогда эстонские девушки для страны банков восьмое место. Любопытно, что конкурс тогда также проходил в столице Украины.

Фото: Министерство обороны

Партийная история: Тоомас Хендрик Ильвес, Мария Алайыэ и Мартин Хельме
В предыдущем выпуске "Политрулета" мы говорили о пользе партийных историков. И вот издание Eesti Ekspress на этой неделе порадовало увлекательной партийной историей из недавнего прошлого. В 1994 году была создана Партия хуторян (Talurahva erakond, не путать с действующей в те же времена Крестьянской партией (Maarahva Erakond), которую возглавлял Арнольд Рюйтель). В 1997-м к ней присоединился тогдашний министр министр иностранных дел Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. В следующем году хуторяне объединяются с Народной партией республиканцев и консерваторов (Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakond), активным деятелем которой был нынешний депутат Рийгикогу от IRL Март Нутт. Новая политическая сила называет себя Народной партией (Rahvaerakond). Активную роль в партии играл тогдашний председатель волостного собрания Хару Аллан Кийль, который в 2003 году перешел к реформистам. В сентябре 2015-го его исключили из Партии реформ, поскольку ему было предъявлено подозрение в получении крупной взятки на посту члена правления Таллиннского порта.

В 1998-м Мария Алайыэ стала членом правления Народной партии. Уже в 1999-м Народная партия объединилась с "Умеренными" (этим решением не был доволен Нутт, отправившийся в "Союз Отечества"). В 2004-м Народная партия "Умеренные" переименовалась в Социал-демократическую партию, и тогда Алаыйэ покинула эту политическую организацию. Ильвес был членом СДПЭ до своего избрания президентом Эстонии в 2006 году. Позднее Алайыэ вошла в правление Фонда развития предпринимательства (EAS) и в 2012 году именно отвечала за принятие решения, что OÜ Ermamaa, владельцем которой в тот момент была Эвелин Ильвес (тогдашняя супруга Тоомаса Хендрика Ильвеса), должно вернуть лишь 10% полученного от фонда пособия для организации на хуторе Эрма туристического бизнеса. С 2012 года Алайыэ, сейчас активно защищающее принятое ей решение по хутору Эрма, руководит канцелярией Рийгикогу.

Но вернемся к Народной партии. В ее состав с марта по декабрь 1998 года входил Мартин Хельме. Он покинул эту политическую силу из-за недовольства предстоящим объединением с "Умеренными". Теперь Хельме - глава парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая активно критикует деятельность EAS, связанную с хутором Эрма. Хельме считает, что пособие в полном размере должны вернуть либо принимавшие решение чиновники, либо сам Ильвес. Такие вот политические хитросплетения, достойные отдельной киноленты.

Спортсменка недели: Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд активно проявила себя на спортивной арене. В воскресенье, 5 февраля, она заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto. Кальюлайд преодолела 50-километровую дистанцию за 4 часа, 7 минут и 30,4 секунды. Рядом с Кальюлайд финишировали три сотрудника Полиции безопасности, а также руководитель президентской канцелярии Тийт Рийсало. Супруг президента Георгий-Рене Максимовский же ушел вперед и с результатом 2:55.07,2 занял в мужском зачете 166-е место. Лыжниками-политиками Эстонию не удивить. Достаточно вспомнить еще одного любителя лыжных марафонов Андруса Ансипа. Но не лыжами едиными живет Кальюлайд. Днем ранее Кальюлайд и фристайлистка Келли Сильдару открыли международный турнир BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session. А до этого Кальюлайд приняла участие в нескольких марафонах по конькобежному спорту. Такая вот пропаганда здорового образа жизни. Хотя уже некоторые аналитики считают, что президент уделяет больше внимания спорту, чем своим прямым обязанностям.

Керсти Кальюлайд и Келли Сильдару. Фото: Scanpix/Postimees

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Цитаты недели: Урмас Рейнсалу и Ольга Иванова
В нынешнем выпуске сразу две цитаты, и они никак не связаны друг с другом. 

"В четверг меня спросили, что я думаю об идее создания в Эстонии регистра алкоголиков? Небеса, помогите! Для эстонского народа наибольшую угрозу представляют дураки, а не алкаши. Авторам различных ограничений следовало бы начать с идеи о создании регистра дураков".

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, IRL (04.02.2017, оригинал - Eesti Päevaleht, перевод - Rus.Delfi)

"В итоге встретились, выпили шампанского, съели тортик, поговорили и разошлись"

Депутат Рийгикогу Ольга Иванова в интервью rus.err.ee об отсутствии кворума на выборах правления ласнамяэского отделения Центристской партии (05.02.2017)

Виктор Сольц
Редактор

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