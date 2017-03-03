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Андрус Ансип: Эстония должна держать нынешний курс

Cегодня 19:52
Рубрика: Мнение

Бывший премьер-министр, еврокомиссар Андрус Ансип отметил, что имидж Эстонии в Брюсселе очень хороший и что государство должно двигаться дальше прежним курсом.

Ансип подтвердил в интервью ERR, что c приходом нового правительства имидж Эстонии в Брюсселе не изменился. "Репутация Эстонии в Брюсселе очень хорошая. В последнее время много говорилось о расходах на оборону, и Эстонию приводили в пример потому, что она - одна из пяти стран НАТО, кто выполняет свои обязательства и тратит на гособорону более 2% ВВП", - сказал Ансип.

"Образ Эстонии как э-государства, возможно, даже сильнее, чем наше э-государство на практике. Смена правительства никоим образом не повлияла на этот образ. Эстония выглядит из Брюсселя очень красиво", - добавил он.

По словам Ансипа, Эстония должна поддерживать свой нынешний курс. "Быть работящей, прилежной, отстаивать свои принципы. Так как Эстонии придется выполнять роль председателя в ЕС, то гибкость, которая всегда была для нее характерна, должна помочь нам выдержать испытание председательства. Наши сильные стороны общеизвестны, и стоит дальше развивать те наши качества, которые уже достаточно развиты - там, где есть предпосылки к еще большим достижениям, стоит серьезно поднапрячься", - пояснил бывший премьер-министр.

Он также добавил, что Эстония известна в Европе как девелопер цифровых публичных услуг, будучи по этому критерию даже первой в ЕС. В то же время, дигитализация промышленности в стране развита не так хорошо. "Если хотим дальше развиваться, то прежде всего предприниматели должны впредь обращать внимание на дигитализацию промышленности", - сказал он.

Екатерина Таклая
Редактор

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