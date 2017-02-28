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Тоом посоветовала Репс извиниться из-за скандала с интервью для Sputnik

Яна Тоом. Фото: Юло Йозинг / ERR
Cегодня 14:55
Источник: BNS
Рубрика: Мнение

Евродепутат Яна Тоом считает, что министру образования и науки Майлис Репс следует извиниться за ее действия в связи с интервью российскому агентству Sputnik, которое считается в Эстонии пропагандистским.

"Она [Репс - прим. ред.] отлично знала, с кем говорит. Она просто попыталась солгать, а это глупо. Я считаю, что она должна извиниться и в будущем тщательнее выбирать [с кем говорить - прим. ред.]. А не жалеть задним числом", - сказала Тоом во вторник, 21 февралю, агентству BNS.

Репс оказалась в понедельник в центре скандала, когда заявила газете Postimees, что не давала порталу Sputnik, который в Эстонии считается пропагандистским каналом, интервью на тему холокоста и депортаций, а также о планируемых изменениях в требованиях к преподаванию эстонского языка в русских школах. В тот же день Sputnik опубликовал аудио и видеозаписи, подтверждающие обратное.

"Я думаю, что Майлис Репс придерживается старого стереотипа, который позволяет одному и тому же политику говорить русским одно, а эстонцам другое", - сказала Тоом.

В то же время, Тоом не считает, что Репс следует подать в отставку. "Зачем ей подавать в отставку, по какой причине? По той причине, что она разговаривала с пропагандистским каналом, или потому, что солгала, что не говорила с ним? Что из этого причина для отставки? Я считаю, что это глупо и некрасиво, и это стало ей уроком", - сказала Тоом.

Андрей Крашевский
Редактор

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