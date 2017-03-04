"Политрулет": морские трактора, пиджачная аналитика и ищущий дорогой коньяк пес

"Политрулет" (19-25 февраля). Фото: ERR, Scanpix/Postimees, Scanpix/Parnu Postimees, Юрген Пуйстая, Kanal2

EKRE дебютирует на президентском приеме, трактора расходятся в море, на ферме Мартина Репинского очередное ЧП, конец ласнамяэской эпохи Эдгара Сависаара и случайно забредший в "Политрулет" пес - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Партийный барометр: EKRE подтягивается на прием, но не полностью

Главным событием недели безусловно стал дебютный президентский прием Керсти Кальюлайд в честь 99-летия Эстонской республики. Если в прошлом году бойкот президентскому приему Тоомаса Хендрика Ильвеса по разным причинам выразили парламентская фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Виктория Ладынская из партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL), то на сей раз никаких громких заявлений сделано не было. На прием пришли все 15 членов правительства и большинство депутатов парламента. По данным "Политрулета", среди отсутствующих депутатов были 7 реформистов (из 30, 23,3%) , 5 центристов (из 27, 18,5%), 4 отечественника (из 14, 28,6%), 3 консерватора (из 7, 42,9%), 2 социал-демократа (из 15, 13,3%) и 1 свободник (из 8, 12,5%). Из шести эстонских евродепутатов отсутствовала только Марью Лауристин (СДП).

Отсутствие недели: Тоомас Хендрик Ильвес

Последние 10 лет президентские приемы проводил Тоомас Хендрик Ильвес, и было бы его интересно увидеть в качестве бывшего главы государства на мероприятии у Керсти Кальюлайд. Но Ильвес сослался на то, что рабочие обязанности держат его далеко от дома. "Однако мысленно я дома и вместе с Эстонией", - сообщил работающий в Стэнфордском университете (США) Ильвес, который покинул пост президента в октябре прошлого года.

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Видеоцитата недели: Игорь Грязин и тракторА в море

Депутат Рийгикогу Игорь Грязин (Партия реформ) долгое время не ходил на президентские приемы. В этому году он впервые в XXI веке посетил торжественное мероприятие. Почему же он не делал этого ранее, политик объяснил с помощью тракторов в интервью корреспонденту ETV+ Николаю Лощину.

Возмущение недели: Эвелин Ильвес против Керсти Кальюлайд

Были на этой неделе и другие важные события. Президент Керсти Кальюлайд после празднования годовщины Эстонской Республики на неделю уйдет в отпуск и уедет из Эстонии. Советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ сказал газете Eesti Päevaleht, что этот отпуск был запланирован еще до конца сентября, когда прошли президентские выборы. Однако отпуск не будет официальным, что означало бы, что ее обязанности должен был бы исполнять спикер парламента Эйки Нестор, который на следующей неделе сам уезжает из Эстонии на три дня.

Бывшая супруга Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин на своей странице в Facebook выразила удивление в связи с этой новостью: "Это совершенно удивительная новость. Президент, самая главная роль которого – следить за исполнением конституции, сам открыто нарушает и уклоняется от выполнения закона. На какой должности другой человек может неофициально, как говорится, с бухты-барахты поехать в отпуск?"

Особенно лицемерным, по словам Эвелин Ильвес, является заявление канцелярии, где говорится: "Мы ищем возможность, чтобы президент не получал возмещение за неиспользованный отпуск". "Как она могла бы его получать, если отпуск ей не оформляют? Мы действительно вышли на новый уровень лицемерия... Куда ты катишься, дорогая Эстония?" – написала Эвелин.

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Криминал недели: очередное ЧП на ферме Репинского

В среду, 22 февраля, злоумышленник проник в офисное помещение на ферме "Конью" и украл дрель и стартовый пистолет. Ущерб составил 350 евро, сообщила Postimees Идаская префектура. "Это делал человек, который явно знал в деталях, где что находится, как куда проникнуть и как камеры работают. Видимо, это кто-то из бывших работников или как-то связанных с фермой людей", - сказал владелец фермы, депутат Рийгикогу Мартин Репинский.

В начале декабря на ферме Репинского умерло сразу пять быков, не исключалась возможность отравления. Причины смерти не смогли выяснить ни специалисты ветеринарно-пищевого департамента, ни сам фермер. "Делали вскрытие, но все равно ничего не узнали", - признал Репинский.

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Цифра недели: 1

Столько голосов получил экс-лидер центристов Эдгар Сависаар на голосовании Таллиннского совета Центристской партии по вопросу о первом номере ласнамяэского списка партии на предстоящих в октябре муниципальных выборах. Этот голос отдала председатель Ласнамяэского отделения Центристской партии и депутат Рийгикогу Ольга Иванова. 10 голосов получила кандидатура вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта. Была еще выставлена кандидатура Яны Тоом, но она вообще не получила никакой поддержки.

"Я могу догадаться, какой ответ получила бы", - сказала Иванова в интервью BNS в ответ на вопрос, мог бы Сависаар участвовать в муниципальных выборах по ласнамяэскому списку, будучи в нем не на первом месте. "Вряд ли человек, который поставил рекорд и принес партии на выборах около 40 000 голосов, будет согласен выдвигаться в Таллинне после подобного голосования", - сказала Иванова.

С 1996 года список Центристской партии в Ласнамяэ на муниципальных выборах в Таллинне возглавлял Эдгар Сависаар, который в ноябре прошлого года покинул пост председателя партии. Его результаты росли с каждыми выборами: 4475 голосов (1996), 7186 (1999), 14 547 (2002), 16 834 (2005), 38 974 (2009), 39 979 (2013).

По словам Ивановой, без Сависаара Ласнамяэ все-таки не останется. Руководство Центристской партии планирует выставить в этом округе его сына - депутата Рийгикогу Эрки. Если так, то ход очень грамотный. Фамилия может сработать и принести в копилку необходимые голоса.

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Вопрос недели: кандидат на пост мэра Таллинна - Кылварт или Аас?

Стал известен не только первый номер центристов в Ласнамяэ, но и в Мустамяэ. Там избирательный список возглавил исполняющий обязанности мэра Таави Аас. Именно Кылварта и Ааса считают наиболее вероятными кандидатами на пост мэра Таллинна. "Политрулет" с паса коллеги из "Актуальной камеры на русском языке" (вот она синергия!) посмотрел на частотность появления потенциальных претендентов на должность градоначальника в февральских выпусках передачи "Доброе утро, Таллинн", выходящей на ПБК. Кылварт выходил в эфир 6 раз, Аас - 4 раза.

Но самое интересное даже не в этом, а в том, что с 20 февраля, когда оба стали первыми номерами в своих избирательных округах, Кылварт и Аас начали, идя на эфир, застегивать пиджаки. До этого щеголяли в расстегнутых. Такая вот пиджачная аналитика, из которой пока ничего не понятно. Зато высказывающие критику в адрес руководства партии Ольга Иванова и Яна Тоом в феврале в передаче не появлялись. Последний раз Тоом был 31 января, Ивановой - 24 января.

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Собака недели: служебный пес Декстер

Если говорить о частотности упоминания, то внезапно в борьбу с политиками вмешался служебный пес Декстер. За неделю он отличился дважды. Вначале Декстер сыграл ключевую роль в задержании пьяного дебошира, который размахивал похожим на оружие предметом, а затем нашел в подвале дома укравшего дорогой коньяк (более 3000 евро) 17-летнего юношу. События произошли в Тарту и его окрестностях. Согласно законодательству, выдвинуть кандидатом на пост мэра Тарту собаку нельзя, но пи-ар Декстеру в любом случае делают хороший.

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Напоследок: "сын" Яны Тоом

И вернемся к главному событию - президентскому приему. На сей раз он был невероятно труден для комментирования. Гости-неполитики шли вразнобой, отсутствовал глашатай и пожимание рук стало происходить быстрее. Кроме того, происходили неожиданные изменения в последний момент. Так европарламентарий Яна Тоом должна была прийти с сыном Федором Литвиновым, но в итоге появилась с бывшим мужем Владимиром Литвиновым. В результате на ETV случился небольшой конфуз, и комментаторам Маргусу Саару и Ану Вяльба пришлось изворачиваться.

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