Райво Ветик: нынешняя политика гражданства Эстонии закрепляет конфликт между русскоязычными жителями и государством

Профессор Таллиннского университета Райво Ветик. ERR

Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.

В Эстонии проживают более 82 000 человек с неопределенным гражданством, и это является проблемой как с точки зрения национальной безопасности, так и с точки зрения самих людей, сказал Ветик в интервью Vikerraadio.

"Если говорить о безопасности, то хорошим и предупреждающим примером является Украина. Ида-Вирумаа и Восточная Украина очень похожи по своей структуре. Тот факт, что среди проживающих в Эстонии русскоязычных людей немногим более половины являются гражданами, это четко является проблемой безопасности", - подчеркнул он.

Ветик добавил, что если рассматривать с точки зрения людей, то можно утверждать, что связь неграждан с Эстонией меньше, меньше и их желание внести свой вклад здесь, не говоря уже о психологическом благополучии. Все это препятствует развитию людей, а через это и развитию эстонского государства.

"Это является большой проблемой для эстонского государство и эстонского народа", - сказал профессор.

По его словам, лояльность – это двусторонняя связь, которой благоприятствует, если люди чувствуют, что государство ведет себя честно по отношению к ним. Пересмотр основ политики гражданства будет означать, что мы начинаем двигаться в другом направлении. Нынешняя политика гражданства, по мнению Ветика, закрепляет конфликт между местным русскоязычным населением и государством.

"Мы изучали, что люди думают о том, чтобы предоставить гражданство Эстонии всем родившимся здесь людям без предварительных условий. Согласно последним результатам опроса, 52% эстонцев и подавляющее большинство русскоязычных людей согласны с этим. Так что, если посмотреть с точки зрения людей, то поддержка со стороны населения Эстонии составляет примерно две трети. Если с точки зрения безопасности государства, то мы также можем понять, что это на самом деле было бы очень важно, но здесь есть и третья точка зрения – политические партии – между которыми по этому вопросу есть противостояние", - пояснил профессор.

Если Центристскую партию обвиняют в том, что она выступила с этой идеей, чтобы привлечь свой электорат, то Ветик считает, что это и есть демократия.

"Не только Центристская партия, но и все политические партии Эстонии пытаются нравиться своим избирателям. Я полностью согласен с тем, что со стороны центристов это был шаг в сторону своих избирателей. И если Партия реформ или IRL критикуют центристов, то это, в свою очередь, их шаги, чтобы понравиться своему электорату", - сказал он. "Партии постоянно конкурируют и нет мысла винить их за это".

Проведенный в 2015 году мониторинг показал, что примерно 60% процентов неграждан желают получить эстонское гражданство. В 2000 году желающих было примерно столько же, а в 2005 году - почти 74%. После событий Бронзовой ночи этот показатель в 2008 году снизился до 51%.

Премьер-министр Юри Ратас сказал несколько дней тому назад, что на ближайших парламентских выборах одним из основных пунктов программы Центристской партии станет предоставление гражданства всем людям, живущим в Эстонии, по крайней мере, 25 лет. Большинство представленных в Рийгикогу партий эту идею не поддержали.