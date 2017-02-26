"Политрулет": страсти вокруг ОЛПЭ, новая система внутрипартийных выборов и погоня за ядерным чемоданчиком

"Политрулет" (11-18 февраля). Фото: Scanpix/Reuters, ERR

Партия недели: ОЛПЭ

Казалось, что после потери власти в Маарду Объединенная левая партия (ОЛПЭ) превратится в политический труп. Но нет. Новую жизнь в партию пытаются вдохнуть активисты так и не созданной в итоге Партии народов Эстонии (ПНЭ). Усилили ОЛПЭ Мстислав Русаков, Сергей Середенко, Алиса Блинцова и еще 13 человек из числа организаторов ПНЭ, в том числе и Аллан Хантсом - человек с бурным прошлым. Когда-то он был членом региональной ячейки Русского национального единства и даже был за разжигание межнациональной розни (распространял газету "Коловрат"), на муниципальных выборах-2013 в Таллинне возглавлял избирательный союз "Родина" и получил 24 голоса.

"Родина" выступала за легализацию огнестрельного оружия, проституции, наркотиков, многоженства, ужесточения наказания для педофилов и запрет на легализацию и пропаганду педерастии. Мощная программа, а кандидатом в мэры у них был баллотировавшийся самостоятельно Меэлис Калдалу, который прославился рядом скандальных акций. Он возил коноплю на хутор Эдгара Сависаара, пытался сжечь американский флаг перед посольством США в Эстонии, сделал прорыв на сцену во время финала "Евровидения-2014" и поздравил Кончиту Вурст с победой, подделал подпись Анны-Марии Галоян при регистрации избирательного союза на муниципальных выборах 2013 года, украл компьютер из здания Рийгикогу, чтобы узнать секреты электронного голосования, демонстративно не пожал руку Эвелин Ильвес на президентском приеме 24 февраля 2013 года.

Блинцова и Русаков как активисты организации "Русская школа в Эстонии" на прошлых местных выборах баллотировались в Таллинне по списку Центристской партии и набрали 25 и 88 голосов соответственно. Середенко тоже выбрал список центристов, но дело происходило в Маарду, где главным соперником ЦП был "Маардуский избирательный союз", основу которого составляли члены ОЛПЭ. Середенко набрал 34 голоса и в горсобрание не попал. У Середенко длинная политическая история. И от предшественницы ОЛПЭ - Объединенной народной партии Эстонии (ОНПЭ) - он тоже в Маарду баллотировался. Было это в 1996 году, и тогда ему удалось добиться цели и попасть в горсобрание.

О ПНЭ впервые заговорили в сентябре 2016 года, в январе неожиданно тему подхватили и СМИ на эстонском языке. Русаков и Середенко получили возможность рассказать о партии на телевидении, но выступление на ETV+ не получилось. Удалось сказать только про восстановление конституционализма и проблему отсутствия городских судов. В итоге большой очереди из желающих вступить в партию не выстроилось. По словам Русакова, на вступление в ПНЭ было подано 66 заявлений. Для создания партии в Эстонии нужно как минимум 500 человек. Русаков также заявил, что на местных выборах может произойти и объединение с "истинными центристами".

Но пока не очень понятно, кто эти "истинные центристы", сколько их, и будут ли в их рядах известные имена. Пока вся деятельность "истинных центристов" ограничилась учредительным собранием в Выру. Их лидера Юри Палло уже вроде как исключили из Центристской партии, хотя Коммерческий регистр до сих пор этого не подтверждает. Он также пока не подтверждает и вступление активистов ПНЭ в ОЛПЭ, но все стороны уже признали факт, что проект Партии народов Эстонии закрыт.

Не подал заявление на вступление в ОЛПЭ и Владислав Пяллинг, активно пиаривший ПНЭ в социальных сетях. Состоящий в переписке с Дональдом Трампом активист c 2005 по 2008 год был членом Конституционной партии - предшественницы ОЛПЭ и видимо не захотел снова наступать на эти грабли. Четвертого марта состоится съезд ОЛПЭ, и тогда станет ясно, что вообще из себя будет представлять эта обновленная партия. Вполне могут смениться как председатель, так и название партии. Вот на тему того, как появилось название ОЛПЭ, мы и проведем наш традиционный урок партийной истории.

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Партийная история: постоянный ребрендинг

В 2008 году Конституционная партия (КП) и Левая партия приняли решение объединиться. Новым названием стало ОЛПЭ. С 1994 по 2006 год КП была известна под названием ОНПЭ. История Левой партии началась в 1991 году, когда была создана независимая Коммунистическая партия Эстонии. C 1992 по 1998 год существовала под названием Демократическая партия труда Эстонии, с 1998 по 2004 год - Социал-демократическая партия труда Эстонии (СДПТЭ). В 2004-м стала Левой партией.

В 1995 году представители ОНПЭ впервые оказались в парламенте. Туда пробился их с Русской партией Эстонии избирательный союз "Наш дом - Эстония!". В 1999-м ОНПЭ повторила успех уже под своим именем. В списках ОНПЭ баллотировались и кандидаты от СДПТЭ. После этого на общегосударственном уровне достижений не было. На муниципальном уровне до последнего времени оплотом ОЛПЭ был город Маарду, где властововал Георгий Быстров. Но после его смерти в октябре 2015 года позиции ОЛПЭ пошатнулись. Сменщик Быстрова - Валев Кальд - не удержал власть, и в апреле 2016-го у руля города стал центрист Владимир Архипов.

Выступление недели: Юри Ратас на "Радио 4"

Уже никого не удивляют выступления премьер-министра Юри Ратаса (Центристская партия) на русском языке. Вот он и страничку в Фейсбуке уже завел на русском. Но возвращение формата "В студии премьер-министр" на "Радио 4" - событие знаковое. Был перерыв три года - с момента ухода с поста премьер-министра Андруса Ансипа. Далее правительство возглавлял Таави Рыйвас, который не стал пытаться говорить по-русски. А вот Ратас язык учит и не стесняется говорить. Правда, на час его, как Ансипа не хватает, но полчаса осилил. Ожидается, что премьер-министр будет регулярно участвовать в подобных передачах.

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Русский язык недели: Кая Каллас

Но не Ратасом единым, евродепутат Кая Каллас (Партия реформ) показала, что тоже может сказать пару слов по-русски. Возможно, тоже дебют. По крайней мере, автору "Политрулету" ранее не попадалось подобное в открытом доступе.

Выборы недели: "Камень, ножницы, бумага"

Издание Virumaa Teataja рассказало о том, как прошли выборы председателя отделения Виру-Нигула Центристской партии. На этот пост было два кандидата - член горсобрания Кунда Елена Федорова и главный тренер баскетбольного клуба "Тарвас" (Раквере) Андрес Сыбер. Выборы решили провести по методу детской игры "Камень, ножницы, бумага". В момент игры остальные члены партии пели детскую песенку. Удача улыбнулась Федоровой.

Здоровье недели: Евгений Осиновский

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский в интервью Eesti Päevaleht (перевод - Delfi) сообщил, что в очередной раз бросил курить. "Это бесконечная битва. Нет никакого рецепта, кроме наличия силы воли. Ты просто решаешь бросить и бросаешь. Потом в работе опять наступает какой-то напряженный период и ты обнаруживаешь, что снова куришь. Себя оправдываешь тем, что время напряженное и нервное", - сказал 30-летний лидер Социал-демократической партии. Напомним, что к смене правительства в ноябре прошлого года привели в том числе и неофициальные переговоры Осиновского и Цахкна (лидера Союза Отечества и Res Publica) в курилке Министерства социальных дел.

Писатель недели: Калле Кландорф

Один из любимых персонажей "Политрулета" - это вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. Он и баскетбольную команду тренирует, и имидж кардинально меняет. А на этой неделе он выступает в роли писателя. В продаже появилась третья книга из серии криминальных романов "Наемник" (Palgasõdur). Первая часть называлась "Одинокий волк" (Üksik Hunt), вторая - "Игра в кошки-мышки" (Kassi-Hiire mäng), теперь же политик нас порадовал "Погоней за ядерным чемоданчиком" (Jaht tuumakohvritele). Согласно аннотации, дело происходит в 1994 году. В молодой Эстонской Республике идет борьба за контроль на алкогольном рынке. В ходе этой борьбы всплывают и украденные в России ядерные чемоданчики. Чтобы найти их, ГРУ и КГБ прибегают к помощи Наемника - неуловимого диверсанта и наемного убийцу. В игру также включаются представители международных разведок и террористические организации. Удастся ли найти чемоданчики или Таллинну действительно угрожает ядерный взрыв? Такой вот мощный синопсис. Кроме того, Кландорф, который ранее работал в криминальной полиции, в этой книге выдвигает интригующую версию гибели парома "Эстония".

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