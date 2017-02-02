Сарапуу: эстонский паспорт — не подарок без обязательств

Керсти Сарапуу. Фото: Сийм Лыви/ERR

По мнению председателя центристской фракции в Рийгикогу Керсти Сарапуу, обсуждение вопроса о серых паспортах стало слишком эмоциональным, а нападки представителей других партий на премьер-министра Юри Ратаса не носят конструктивный характер.

От решения проблема безгражданства в Эстонии выиграют не только русскоязычные жители страны, но и эстонцы, потому что ни одному государству не выгодно, когда около 100 000 человек словно бы отделены от общества, заявила Сарапуу в четверг, 26 января.

"Эстонский паспорт — это не только возможности, но и обязанность быть лояльным своему государству, быть полноценным членом общества и, при необходимости, защищать наше общее государство", - подчеркнула лидер центристской фракции.

При этом она добавила, что никто не планирует давать гражданство людям, которые его не заслуживают.

Сарапуу считает, что проблема безгражданства десятилетиями просто игнорировалась, но время идет и от агрессивной критики следует перейти к дискуссии. "Если предложенный премьер-министром вариант не подходит, хотелось бы услышать альтернативы. Неразумно ждать десятилетиями, пока проблема сама собой разрешится", - сказала она.

По мнению Сарапуу, разделение по оси "мы-они" осуществляется упрощенно и по-прежнему используется тактика запугивания. "Устав нашей партии очень четко говорит, что эстонцы — главная национальность на нашем маленьком клочке земли, и что эстонский язык нужно защищать. В этом ничего не изменилось и не изменится", - подчеркнула лидер центристской фракции, добавив, что предложенные Ратасом изменения касаются только одной целевой группы, а не всей политики гражданства.

Ратас в понедельник заявил в интервью "Радио Свобода", что одним из основным пунктов программы Центристской партии на предстоящих выборах в Рийгикогу станет предоставление гражданства всем людям, прожившим в Эстонии как минимум 25 лет. В нынешней правящей коалиции, сформированной во главе с Центристской партией осенью прошлого года, прогресса в этом вопросе добиться невозможно, считает Ратас.