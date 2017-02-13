Вера Прохорова о нападках на Ильвеса: Чего добиваетесь, господа журналисты?

Вера Прохорова. Фото: частный архив.

Последнюю неделю живу с чувством омерзения. Мне стыдно за собратьев, со смаком и повизгиваниями пинающих "дохлую собаку". Для незнающих – это образ такой, означает, что "дело из архива". Среди множества вопросов к журналистам – две группы главных.

Первая. Вам самим-то не противно ковыряться в грязном белье экс-президента страны? И где вы были раньше, когда он довольно долго маячил у вас перед глазами? Вам не кажется, что ваши сегодняшние разоблачения – не что иное, как признание вашего крайнего непрофессионализма? А на человеческом уровне – сногсшибательной мелочности, граничащей с банальной завистью?

Вторая группа. Что будет дальше, вы подумали? В школьных учебниках "Человековедения" и истории по-прежнему будет представлен ряд эстонских президентов, и Т.-Х. Ильвес в нем значится четвертым. Дети нынче смышленые, если не все понимают, то все слышат, и среди третьеклассников найдется тот, кто начнет задавать вопросы насчет этого дядьки в бабочке, который потратил много денег его родителей и вообще был нехорошим человеком. Что прикажете делать учительнице? Заклеивать его изображение? Это мы уже проходили… Или вы надеетесь, что подрастают тупые марионетки, которым все до фонаря?

Боюсь, что в погоне за сенсацией, никто о будущем не думает. Понятно, что денег этот человек ни за хутор, ни за "нищенскую" жизнь в госказну не вернет. А все крутится вокруг денег.

Так чего вы добиваетесь, господа журналисты? Прикрываетесь своим профдолгом обнажать для людей правду, какой бы неприглядной она ни была? Хотите славы за отважные разоблачения задним числом? Да, основной массе народа все происходящее по душе, только ведь рядовые граждане не обязаны думать о будущем, а вы обязаны предвидеть, как ваше слово отзовется. Я не против правды, я против близорукости, мелочности и глупости. Я за благородство и здравый смысл. Хотя… о чем это я… Джин уже выпущен из бутылки.

Как во всей этой грязи жить дальше?