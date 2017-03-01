Яна Тоом была бы согласна стать кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии

Яна Тоом. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Евродепутат Яна Тоом была бы согласна стать центристским кандидатом в мэры Таллинна, но сомневается, что партия выдвинет ее кандидатуру.

"Если предоставится возможность заниматься реальной работой в Эстонии, то я в любой момент готова уехать из Брюсселя", - сказала Тоом в ответ на вопрос BNS, согласилась бы она выдвинуть свою кандидатуру в мэры.

"Но этого не произойдет. Все мы очень хорошо это знаем", - добавила Тоом, отметившая разногласия в партии.

Комментируя принятое таллиннским советом Центристской партии в понедельник решение на муниципальных выборах сделать первым номером в избирательном округе Ласнамяэ Михаила Кылварта, а не Эдгара Сависаара, Тоом признала, что руководство партии, судя по всему, решило, что не нуждается в помощи Сависаара на выборах.

"Я так считаю. Голосование в таллиннском совете было формальным, оно просто подтвердило раннюю договоренность. Я считаю, что решение не спрашивать согласия самого Сависаара было неправильным, а то, что его не было на месте, не аргумент, потому что его кандидатуру все же поставили на голосование", - отметила Тоом.

В то же время она заявила, что уважает решение таллиннского совета. "Все перечисленное не отменяет того обстоятельства, что решение принято, и его нужно придерживаться", - сказала она.

Тоом предлагают баллотироваться в Пыхья-Таллинне

Являющаяся членом правления Центристской партии Тоом признала, что не владеет полной картиной намерений руководства партии. "Я черпаю информацию главным образом из слухов, что не вполне нормально. Поэтому мне сложно комментировать, что там внутри происходит. Я знаю, что происходит в моем случае — нужен мой голос. Я сама нужна не очень. Это основная дилемма", - сказала Тоом.

По ее словам, Центристская партия хотела, чтобы она шла по списку Пыхья-Таллиннского избирательного округа, но она пока не дала согласие. "Я знаю, что будет дальше — мне предложат возможность выдвигаться в Пыхья-Таллинне. У меня нет такой проблемы, чтобы я осталась без предложений. Но я пока не приняла решения", - сказала она.

Списка Тоом не будет

Тоом, один из главных магнитов голосов Центристской партии, заявила, что не намерена участвовать в муниципальных выборах с собственным списком.

"Я не буду составлять собственный список. Вопрос в том, буду я выдвигаться в Таллинне или в Нарве, - сказала Тоом. - Меня зовут в оба места, и я пойду туда, где меня ценят и слушают. Не туда, где со мной обращаются так, словно я вчера вступила в партию".

Тоом также заявила, что прежде всего хочет помочь Центристской партии на выборах. "Мне самой было бы лучше всего сидеть в Брюсселе и вообще не участвовать в выборах. Единственная причина, по которой я в этом участвую, это помощь партии. Но в какой мере партия нуждается в моей помощи и для чего — вот в чем вопрос", - отметила Тоом.