Кристен Михал: исключения для русских гимназий по переходу на эстонский язык - медвежья услуга для русской молодежи

План правительства сделать исключения для нескольких русских гимназий по части перехода на эстонский язык продолжает вызывать критику парламентской оппозиции. Не все ясно и с коалицией, неоднозначные заявления сделал в Фейсбуке лидер отечественников, министр обороны Маргус Цахкна, передает "Актуальная камера".

Парламентская оппозиция в лице реформиста Кристена Михала раскритиковала предоставление русским школам возможности выбирать самим язык обучения. Во времена реформистов такого не могло произойти, уверен он.

"Если цель - улучшение преподавания эстонского языка и повышение качества обучения, то не стоит делать послаблений в этом обучении. Это всего лишь вывеска, политтехнологические игры с русским избирателем. Я думаю, что эта игра ведется за счет будущего русской молодежи, которая, живя в Эстонии, будет использовать эстонский в своей жизни. Я бы сказал, что это медвежья услуга для русской молодежи", - считает Кристен Михал.

Депутат Рийгикогу от Союза Отечества и Республики, входяшего в коалицию, Виктория Ладынская говорит, что, поддерживая исключения, систему 60 на 40 никто отменять не собирается.

"Мы все одинаково понимаем, что есть определенное количество проблем с методикой, с пособиями. В отдельных школах есть сложности с отдельными преподавателями, которые были бы готовы обеспечить в полной мере уровень и достойное качество преподавания как предмета, так и эстонского языка. Соответственно, в этом случае было предложение сделать несколько исключений", - пояснила Виктория Ладынская.

По мнению центриста Михаила Стальнухина, пилотный проект правительства для русских школ - это первая за 25 лет попытка найти путь, с помощью которого можно преподавать детям эстонский язык, не лишая знаний по другим предметам. Поэтому предоставление особых условий для гимназий поможет разработать новую методику эффективного преподавания эстонского.

"Я надеюсь, что и в Нарве одна из школ получит такое право, и на ее базе будут точно также разрабатываться материалы, начиная с первого и по двенадцатый классы. Именно изучение эстонского языка на эстонском языке, на уроке эстонского. Весь вопрос в том, что люди, которые занимаются этим профессионально, проблематику эту знают, а министры не обязаны ее знать. Наша обязанность объяснить коллегам, о чем идет речь", - сказал Михаил Стальнухин.

Коалиционный договор предполагает "педагогически обоснованную гибкость в языковом и предметном обучении в определенных многоязычных гимназиях с углубленным изучением эстонского языка для того, чтобы выпускники гимназии по окончании шести лет обучения знали эстонский язык на уровне C1".