Кальюлайд: государство может обеспечить только базовые потребности, а не равенство доходов

Президент Керсти Кальюлайд Фото: Reuters/Scanpix

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, населению, по всей видимости, недостаточно разъясняют, что люди никогда не равны по своим доходам и к такому равенству в принципе не нужно стремиться.

Об этом Кальюлайд сказала в среду в интервью радиостанции Vikerraadio накануне празднования 99-й годовщины создания Эстонской Республики.

На вопрос о том, что не так в Эстонии, президент ответила, что в стране чересчур много злости и навешивания ярлыков.

"И, может быть, не пытались разъяснить людям, что мы никогда не будем равны по своим доходам, да и не должны быть равными. Но обеспечивать это [равенство - прим. ред.] и не входит в задачи государства. Задача государства — обеспечить общедоступность базовых вещей, таких как образование, здравоохранение, социальные услуги", - сказала глава государства.

"Чтобы не надо было так уж волноваться по поводу своей зарплаты. Несомненно, иногда грустно, если [денег] не хватает. Но по крайней мере человек знает, что базовые потребности его самого и его семьи обеспечены. Это государство должно быть в состоянии сделать", - добавила Кальюлайд.

Она напомнила, что Эстония сделала выбор в пользу относительно низкой налоговой нагрузки в размере 35% ВВП.

"Это был наш долгосрочный выбор. Это также устанавливает пределы того, сколько государство может потратить на перераспределение. Думаю, что сделав иной выбор, мы не увидели бы такого роста зарплат, какой мы видели в течение 25 лет", - сказала Кальюлайд.