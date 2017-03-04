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Каллас: президент не должен избегать острых тем (1)

Сийм Каллас. Фото: ERR
Cегодня 13:40
Рубрика: Мнение

По мнению почетного председателя Партии реформ Сийма Калласа, президенту Эстонии надо не думать о возможной реакции избирателей, а смело высказываться по важным для общества вопросам.

"Видно, что она [президент Эстонии Керсти Кальюлайд] побаивается многих вещей. Вдруг кто-то разозлится, если построят президентскую резиденцию? Но президент не должен думать о [реакции] избирателей, президент всегда остается тем, кто дает сигнал", - сказал Каллас в опубликованном в субботу интервью для LP, еженедельного приложения газеты Eesti Päevaleht.

По словам политика, он очень хотел бы услышать мнение Кальюлайд по поводу утечки в СМИ информации о судебном процессе бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара или проталкивания через Рийгикогу т. н. "пакетного закона", но как и президент Тоомас Ильвес Хендрик до нее, Кальюлайд не решается высказываться по таким острым темам.

Каллас считает, что нынешний канцлер права Юлле Мадизе в этом смысле больше напоминает президента. "Она все время говорит что-то важное. Но президенту следует говорить больше, чем канцлер права, который в действительности является ведущим юристом и следит с точки зрения профессионала, чтобы не было нарушений конституции. По-моему, Юлле Мадизе отлично справляется со своей должностью", - сказал почетный председатель Партии реформ.

Ильвесу нужно было сразу вернуть субсидию за хутор Эрма

Комментируя скандал, разразившийся в связи с субсидией Фонда развития предпринимательства (EAS) на развитие туристического бизнеса на личном хуторе экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, Каллас сказал, что на месте Ильвеса он бы без всяких отговорок сразу вернул целиком всю сумму субсидии.

"Когда Ильвес стал президентом и я вполуха услышал об этой истории с хутором Эрма, мне сразу стало понятно, что это хорошо не кончится. Так и вышло", - сказал Каллас, по мнению которого политикам нужно вообще проявлять особую осторожность с различными долгами.

Андрей Крашевский
Редактор

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