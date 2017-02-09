Яак Аллик не видит катастрофы в смене худрука Русского театра

Яак Аллик. Фото: ERR

Председатель совета Русского театра Яак Аллик рассказал в интервью службе новостей "Радио 4", что совет принял решение не продлевать договор с худруком Игорем Лысовым в соответствии с законом. По его мнению, за время руководства Лысова в театре не произошло качественного перелома, а посещаемость могла бы быть и выше.

"По закону худрук выбирается в ходе конкурса, а срок договора Лысова закончится 6 сентября. Лысов может участвовать в конкурсе или нет — это его воля".

Несмотря на то, что с приходом Лысова русские люди вновь стали посещать театр, Аллик не считает эти перемены значительными. Более того, он не видит катастрофы в том, что у театра появится новый художественный руководитель.

"Никакого качественного перелома нет. В период руководства Марата Гацалова посещаемость была ниже плинтуса. Теперь она вернулась на тот уровень, который был при предыдущем худруке — Лапиной. Сейчас посещаемость 40 000 - 45 000 зрителей. Чтобы театр нормально жил, она должна быть на уровне 55 000 - 60 000, как это было десять лет назад", - заявил председатель совета и добавил, что сегодня посещаемость могла бы быть и выше.

По словам Аллика, то, что сейчас в совет входит не пять, а три человека, не играет никакой роли. "Это вопрос к министерству, нас он не касается", - сказал он.