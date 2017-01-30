Игорь Калакаускас: Нарва между прошлым и будущим

Учитель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас. Фото: ERR

На прошлой неделе в Музее оккупаций открылась выставка "Как Нарва осталась с Эстонией" – о референдуме об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году. Прежде, чем познакомить специально приглашенных гостей с экспозицией, решено было провести дискуссию на тему "Нарва - это эстонский город?".

Скажу честно: мне не нравится, что один из столичных музеев носит имя "Музей оккупаций" - знаю, что имеется в виду не только советская, но и нацистская. Я не хочу оспаривать юридическую правомочность обозначения событий 1939-1940 годов термином "оккупация", но продолжаю считать, что присоединение Эстонии к СССР происходило если не при горячем одобрении руководства страны, то, по крайней мере, прошло немалое количество юридических процедур. Иными словами, с будущими оккупантами эстонские власти сумели договориться, а также оказали всяческую поддержку захвату.

Впрочем, подробности тех трагических для Эстонии годов потихоньку заболтали, приучив нас, что все попытки поставить под сомнение термин "оккупация" воспринимаются крайне болезненно. А в Музее оккупаций время от времени открываются любопытные экспозиции – этот факт я признаю без оговорок. Но вернемся к Нарве...

Чья ты, Нарва?

Дискуссия на тему "Нарва - это эстонский город?", по всей видимости, была призвана подготовить гостей к восприятию экспонатов. Хотя сама постановка вопроса уже может восприниматься как провокация. По этой, либо по какой-то другой причине среди жаждавших стать первыми посетителями выставки местной русскоговорящей публики наблюдалось не густо, хотя приглашение было разослано всем учителям истории и народа набралось около сотни человек. Из медийных лиц я заметил Криштафовича, Метлева, Кузичкина и Ефимова, но не буду утверждать что они были единственными местными русскими.

Дискуссия длилась около часа, в ней участвовали историк и профессор Давид Всевиов, ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк и нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев. Все трое в той или иной форме склонялись к утверждению, что Нарва-таки эстонский город, хотя особой уверенности в голосе ни у одного из них я не заметил. Присутствовавшей на общении мэтров публике было предложено задавать вопросы (великодушно было позволено использовать при этом даже русский язык), но энтузиазма это не вызвало, если не считать одного пожилого мужчину, который попытался предаться воспоминаниям и чей экскурс в историю Нарвы был деликатно модератором прерван.

Неблагоприятный сюрприз

Мне не терпелось познакомиться с экспозицией, поэтому с большим интересом осмотрел все три зала в подвальном помещении. Собственно, Нарве посвящен только один зал – средний. В первом располагалась инсталляция на тему распада СССР и возникших в связи с этим замороженных конфликтов (Приднестровье, Абхазия, Чечня и др.). Жаль, что несмотря на спроецированную на пол карту треснувшего Советского Союза и контуры мятежных территорий на стенах, несведущему трудно понять, где именно на карте располагаются означенные республики. Поскольку я планирую привести на выставку учеников, это упущение несколько осложнит им понимание темы.

Несомненным плюсом можно считать то, что все тексты продублированы не только на английский, но и на русский.

Фото: Карл-Кристьян Нигесен

Замысел устроителей относительно третьего зала, представляющего собой тесную комнату раздумий с нехитрой бытовой утварью советских времен, для меня остался непонятным. А вот с основным залом все было более-менее понятно. Было бы непростительно не поинтересоваться у куратора открывшейся выставки Ивана Лаврентьева, что он сам думает о своем детище, поэтому дальше уже следуют его ответы на мои вопросы.

- Готовы ли вы согласиться с утверждением, что идея проведения референдума возникла не на пустом месте? Ведь повод всерьез беспокоиться о своем будущем у русскоязычных жителей был?

Безусловно, ряд законов, принятых в Эстонии на заре 1990-х, вкупе со сложной экономической ситуацией были неблагоприятным сюрпризом для всех русскоговорящих эстоноземельцев, а жителей Северо-Востока в особенности. Я думаю, беспокойство во многом было вызвано недоделанной работой государства – не объяснили, что к чему, и люди активно верили в мифы и слухи: якобы всех русских депортируют, лишат пенсий и т.п. Однако не стоит идеализировать ситуацию: зачастую риторика нарвских властей была крайне популистской и элементарно искажающей факты.

- Организаторы референдума не ставили вопрос о государственной независимости, а лишь об автономии в составе ЭР. Почему, в таком случае, выставка носит название "Как Нарва осталась с Эстонией"?

- Мы вполне можем представить себе развитие событий при схожих сценариях – взять хотя бы ту же Молдову и Приднестровье. Не все упиралось лишь в политическую ориентацию горсобрания Нарвы и правительства ЭР, ведь важным фактором была и Россия, а политика и методы РФ по разжиганию сепаратистских тенденций в ближнем зарубежье всем хорошо известны.

- Если пытаться ответить на вопрос о законности подобного референдума, то можно ли утверждать, что ни один из действующих в ЭР на тот момент законов референдум не нарушил?

- Ответ на этот вопрос уже дал Государственный суд Эстонии 11 августа 1993 года.

- Есть ли смысл познакомить нарвитян с этой выставкой и как им вкратце можно было бы преподнести основную идею экспозиции?

- Выставка будет открыта в Нарвском музее уже в марте. Как видно из прессы и явствует из личного общения, многие уже не помнят событий 1993 года, даже если застали их во взрослом возрасте. Это неудивительно – начало 1990-х было крайне интенсивным и нелегким временем, а люди обычно лучше помнят свой быт, нежели политические перипетии вокруг. Я думаю, никто не будет отрицать, что ситуация в Нарве по-прежнему далека от идеальной: трудоустройство, образование, социальная сфера – все нуждается в улучшении. Надеюсь, что выставка о недавнем прошлом Нарвы послужит платформой и поводом для обсуждения ее настоящего и будущего.