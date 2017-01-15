Эркки Баховски: Россия может пойти на провокации во время председательства Эстонии в ЕС

Наступивший год таит в себе немало вызовов для внутренней безопасности Эстония, а также для Евросоюза в целом. Сегодня, сто лет спустя, Европа опять переживает крах своих идеалов.

Светлое, тихое Рождество - один из главных праздников в христианской традиции. Запах хвои, свечей, пряничного печенья и глинтвейна. Однако для тех, кто был 19 декабря 2016 года на рождественской ярмарке в центре Берлина, это Рождество не было светлым, передает "Актуальная камера +".

Грузовик, управляемый 24-летним выходцем из Туниса, врезается в толпу, круша все на своем пути, и превращает сказачный рождественский городок, раскинувшийся на Брайтштадплатц, в поле битвы. 12 погибших, около 50 раненых. И кажется, этот мир никогда не будет прежним.

Париж, Брюссель, Ницца - Европу в последнее время сотрясают теракты. Все это на фоне продолжающейся войны в Сирии, на Ближнем Востоке и здесь - совсем рядом - на Украине.

"Главная проблема в том, что весь этот ужас войны и вооруженных конфликтов из реальности перешел в сферу телевизионного экрана. Нам кажется, что есть какая-то вечная возможность нажать на кнопку и выключить все это, перейти в какую-то другую реальность. Те поколения, которые чувствовали запах войны, уходят. И приходят новые поколения, для которых это становится похожим на игру", - размышляет историк Давид Всевиов.

История идет по спирали, мировые державы говорят о геополитических интересах, а мы привыкли к тому, что война где-то рядом, но нас как будто и не касается - у нас спокойно. Война идет и на просторах интернета - фейковые новости, пропаганда в лучших традициях Геббельса. Политики высказываются один резче другого, праворадикальный популизм набирает обороты.

"К чему приводят эти пропагандистские высказывания? Стала ли жизнь людей в том же Донбассе лучше? Вот никто из здравомыслящих людей в Эстонии не захочет жить, как живут они там сейчас. Вот это реальная жизнь, которая должна бы нас чему-то учить, но, к сожалению, она нас ничему не учит", - продолжает Всевиов.

Председательство Эстонии в ЕС может вызвать интерес у террористов

А учится надо бы, впереди очень непростой год и особенно для Эстонии, которая всего через полгода станет председательствовать в Евросоюзе. И тогда, вероятно, страна начнет представлять интерес не только для туристов.

"Сюда приедут много чиновников и политиков, которые могут представлять интерес для террористов. Если раньше терроризм был анонимным, целью было просто большое скопление людей, то сейчас мы видим, что у террористов могут быть вполне конкретные мишени, и они могут быть из числа европейских политиков, которые приедут в Таллинн", - говорит главный редактор журнала "Дипломатия" Эркки Баховски.

"Это очень важно для нас, но я думаю, что средний европеец не будет знать, кто там председательствует в Евросоюзе. И средний террорист не будет знать, где там эта Эстония, ни до, ни во время, ни после председательствования в ЕС. Однако у людей, сошедших с ума, нет границ для действий. И проблема в том, что еще 100 лет назад они могли взять маленькую бомбу, а теперь им иногда нужно просто нажать на какую-то маленькую кнопку. В этом смысле мир изменился", - отмечает Всевиов.

"Если бы я был террористом, то подумал бы - а стоит ли устраивать теракт здесь? Чтобы быть лучше услышанным, это проще делать в больших городах Европы, где представлены крупнейшие новостные агентства. Хотя, конечно, в связи с нашим председательством, они будут здесь представлены. Но ведь в Эстонии невелика мусульманская община, здесь не так много шансов затеряться где-то в гетто и сбежать, поскольку у нас не очень хорошее транспортное сообщение", - подчеркивает Баховски.

Год не самых приятных для Эстонии юбилеев

Кроме проблемы обеспечения национальной безопасности, на председательство Эстонии в ЕС ляжет и урегулирование кризиса беженцев, и переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза. Все это усугубляется непростыми отношениями с Россией, для которой этот год тоже очень важен в историческом контексте.

"Прежде всего, столетие Февральской революции, потом десятая годовщина апрельских беспорядков в Эстонии или "Бронзовой ночи" и столетие Октябрьской революции. Это все создает несколько иной контекст в отношениях с Россией. В России иначе оценивают Февральскую революцию, не говоря уже о "Бронзовой ночи" и Октябрьской революции", - продолжает Баховски.

История все чаще привлекается на службу идеологии, говорит Давид Всевиов. События прошлого становятся разменной монетой за голоса избирателей здесь и сейчас.

"А прошлым можно обосновать все. Вспоминаю, как один коллега в начале 90-х сказал мне, зачем Эстонии независимость, ведь вы же всегда входили в состав России. Ну что я мог ответить? Вы входили в состав монгольской империи значительно дольше, чем мы в состав России. Поэтому аргументация, которую ловят в пруду истории, - это совершенно бессмысленная деятельность", - добавляет Всевиов.

По мнению Баховски, Россия вполне может пойти на провокации во время председательства Эстонии в ЕС.

"Россия может попытаться подорвать наше доверие в глазах европейских партнеров, и это понятно. С другой стороны, мы можем извлечь выгоду из этой ситуации, общаясь с Россией на европейской арене", - считает Баховски.

Самые громкие теракты на территории Евросоюза за 2016 год

19 декабря, Берлин. Теракт на рождественской ярмарке. Грузовик въехал на заполненную людьми территорию базара на площади Брайтшайдплац. В результате погибли 12 человек, еще около 50 посетителей были ранены. Теракт совершил 24-летний тунисец Анис Амри. Ему удалось скрыться, однако спустя пять дней он был убит недалеко от Милана в ходе перестрелки с местными полицейскими.

22 июля, массовое убийство в Мюнхене. 18-летний уроженец города с иранскими корнями открыл огонь по посетителям ресторана McDonald's, по прохожим и посетителям торгового центра, после чего скрылся. В результате трагедии погибли 9 человек и ещё 4 - получили огнестрельные ранения. Сам стрелок спустя почти три часа совершил самоубийство недалеко от места происшествия.

14 июля теракт в Ницце поверг в шок всю Европу. 31-летний выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за салютом в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения. Среди погибших двое жителей Эстонии. Нападавший был застрелен полицией.

22 марта взрывы прозвучали в аэропорту и метрополитене Брюсселя. Утром в зале вылета аэропорта произошли два взрыва, совершенные террористами-смертниками. В результате атаки погибли 14 и были ранены 96 человек. Третий взрыв прогремел через полтора часа в поезде метрополитена столицы близ станции «Малбек». Атака унесла жизни 20 человек, не менее 106 - были ранены.