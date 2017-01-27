Андрей Крашевский: заявив о разводе с ЕС, Британия сделала ставку на Трампа

Политический обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский. Фото: ERR

Выбор британского правительства признать брексит правильным решением и оформить его как полное освобождение от влияния структур Европейского союза на свою политику стал фундаментальным разворотом полувековой политики Великобритании, не последнюю роль в котором сыграл прогноз грядущих изменений в мире в связи с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа.

На этой неделе закончился полугодовой период напряженного ожидания ответа на вопрос о том, как именно правительство Великобритании намерено выполнить результаты референдума, на котором большинство британцев проголосовали за выход из Европейского союза (т.н. брексит). Во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй (которую из-за затянувшейся неопределенности в прессе уже успели окрестить Терезой Мэйби) выступила с программной речью, не оставившей никаких сомнений в том, что Британия решилась на полный "развод" с ЕС.

"Мы не стремимся к частичному членству в Европейском союзе, ассоциированному членству в Европейском союзе или к чему-либо, что оставит нас наполовину внутри, наполовину снаружи. Мы не стремимся следовать модели, уже принятой другими странами. Мы не стремимся удержать элементы членства в ЕС после выхода. Нет, Соединенное королевство покидает Европейский союз", - подчеркнула Мэй.

Она пояснила, что Великобритания не заинтересована в сохранении членства в едином рынке ЕС и таможенном союзе по образцу Норвегии, в стране будет прекращена юрисдикция Европейского суда и полностью восстановлен контроль над иммиграцией. При этом Лондон не намерен затягивать процесс выхода и рассчитывает завершить его как можно скорее — в течение двух лет, предусмотренных Лиссабонским договором.

Вместо этого в основу экономических отношений с ЕС будет положено соглашение о свободной торговле, а в сфере политики и безопасности сохранится обмен информацией между полицией и разведслужбами, а также участие Великобритании в обеспечении безопасности на континенте.

Крутой поворот: брексит был правильным решением для Великобритании

В первую очередь бросается в глаза резкий разворот полувековой политики, когда Великобритания считала членство в Европейском союзе желательным и полезным, соответствующим своим национальным интересам. Это фундаментальное, очень серьезное изменение. Мэй не просто описала в своей речи процесс выхода из ЕС, но и представила это как новую, позитивную страницу в истории страны, которая откроет перед ней новые возможности и позволит решить многие проблемы. По сути, она заявила, что членство в ЕС больше не соответствует национальным интересам Великобритании.

В ее речи не было и следа осуждения и негативных оценок брексита, которые часто высказывались многими британскими и европейскими политиками, президентом США Бараком Обамой и деловым сообществом до и после британского референдума. Напротив, она фактически заявила, что избиратели приняли правильное решение, дав толчок назревшим переменам в политике страны, которые сделают Британию более сильной, сплоченной и приспособленной реагировать на вызовы современного мира. "Неприкрытая правда, как мы знаем, в том, что [в ЕС] не было достаточно гибкости по многим вопросам, важным для большинства британских избирателей", - сказала Мэй.

При этом позиция Мэй не выглядит как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Это обдуманная и взвешенная позиция, на выработку которой потребовалось около шести месяцев, в течение которых оценивались социально-экономические причины исхода референдума и выбиралась оптимальная стратегия дальнейших действий. Эта стратегия — возрождение национального государства. "Как мы считаем, это было голосование за восстановление нашей парламентской демократии, национального самоопределения и за то, чтобы мы стали еще более глобальной и интернациональной страной в делах и по духу", - сказала Мэй.

Без проведения реформ будущее ЕС под вопросом

Приоритет национальных интересов страны перед отношениями с ЕС заметен и в сочетании дружеских заявлений с демонстрацией готовности к жестким переговорам о структуре будущих отношений. С одной стороны, британский премьер подчеркнула, что Лондон заинтересован в сохранении как самого ЕС, так и близких партнерских отношений с ним: "Успех ЕС всецело и убедительно соответствует национальным интересам Британии… Мы покидаем ЕС, но мы не покидаем Европу". С другой стороны, она жестко предостерегла от попыток "наказать" Лондон за решение о выходе из сообщества и заявила, что "отсутствие сделки будет лучше, чем плохая сделка для Великобритании", а также пригрозила "изменить основы экономической модели" страны (например, создать в ней "налоговый рай") в такой ситуации.

Озабоченность Лондона реакцией Брюсселя на брексит понятна. Недовольство Евросоюзом нарастало в последние годы не только в Великобритании, и теперь многие европейские страны будут внимательно следить, как брексит отразится на британской экономике. Если правительству Мэй удастся добиться успеха, это станет сильным аргументом для других недовольных, чтобы выйти из сообщества. В такой ситуации ЕС может испытывать искушение для острастки сознательно нанести ущерб британской экономике, тесно связанной с Европой. Британский премьер предостерегла от таких шагов.

Она недвусмысленно дала понять, что при сохранении нынешнего статус-кво Великобритания может стать не последней страной, которая покинет сообщество: ЕС либо проведет необходимые реформы, либо проблемы в нем будут нарастать. "Я не считаю, что причины [брексита] применимы только к Британии… И я считаю, что брексит является уроком не только для Британии, но и для самого ЕС, если он хочет добиться успеха", - сказала Мэй.

"Есть два подхода к различающимся интересам. Можно реагировать на это попыткой удержать все вместе силой, сдавливая тиски до тех пор, пока те самые вещи, которые вы хотите защитить, не рассыпятся в прах. Или же можно уважать различия, даже дорожить ими, и реформировать ЕС таким образом, чтобы он смог лучше справляться с замечательным разнообразием своих стран-членов", - подчеркнула она.

Глобализация должна быть поставлена под контроль

Не менее примечательна оценка приведших к брекситу проблем, которую Мэй дала в четверг на Международном экономическом форуме в Давосе, где традиционно собралась мировая деловая элита. В этой речи она подчеркнула, что хотя процессы глобализации ("силы либерализма, свободной торговли и глобализации") имеют много положительных последствий для всего мира, их негативные экономические и социальные аспекты слишком долго игнорировалась правящими и деловыми элитами.

Значительная часть населения со средним и низким доходом в западных странах ощущает, что эти силы не работают в их интересах, что к разным группам применяются разные правила, а ведущие политические партии и лидеры делового мира слишком долго игнорируют обоснованное недовольство людей, что ведет к росту популярности крайне левых и правых партий. "Разговоры о дальнейшей глобализации могут вызвать страх у людей. Для многих это означает уход их рабочих мест в другие страны и снижение зарплат", - сказал Мэй.

В социальном плане люди начали все чаще забывать об ответственности друг перед другом из-за укрепления "культа индивидуализма" и размывания границ местных сообществ под воздействием глобализации и новых средств коммуникации. "Мы должны не только реагировать на глубокое ощущение экономического неравенства, но и осознать, что более глобальный и индивидуалистичный мир иногда может ослаблять связи, скрепляющие наши общества, вызывая у части людей чувство отверженности и заброшенности".

Если не решить эти проблемы, то приход к власти партий крайней политической ориентации — только вопрос времени. По мнению Мэй, этот вызов требует активного вмешательства со стороны политиков и бизнеса вопреки укоренившемуся во многих странах ортодоксальному мнению, что глобальный рынок сам все расставит на свои места и проблемы сами собой разрешаться.

Поэтому правительства должны влиять на поведение глобальных компаний, а бизнесмены — принимать меры, чтобы блага от деловой деятельности и международной торговли распределялись равномерно между всеми группами населения и регионами страны. "Это означает, что нужно отказаться от краткосрочного мышления и начать долгосрочные инвестиции в людей и местные сообщества", - подчеркнула Мэй, по словам которой ее правительство разрабатывает новую "современную промышленную стратегию" для реализации этой политики.

Фактор Трампа

Как над давосским форумом, так и над речами британского премьера незримо витала тень Дональда Трампа, который стал единственным национальным лидером, упомянутым ей по имени. "Избранный президент Трамп сказал, что Британия — не в конце очереди на заключение торгового соглашения с США — крупнейшей экономикой мира, а впереди очереди", - сказала Мэй, вложив в одну короткую фразу напоминание о том, что новая администрация сильнейшей в мире страны полностью поддерживает брексит и верит в его положительный результат для Великобритании, а также колкий упрек Бараку Обаме, который накануне референдума угрожал британцам поместить их в конец очереди, если они решат выйти из ЕС.

Очевидно, что смена власти в США играла очень важную роль для Британии, связанной с Америкой тесными узами особых отношений. Мэй не случайно затягивала окончательное решение о том, как будет выглядеть брексит, и выбрала момент для заявления о резком развороте британской политики накануне инаугурации Трампа. Также не случайно, что ее чеканные формулировки о кризисе в ЕС, негативных аспектах глобализации и новой экономической политике во многом соотносятся с тезисами следующего американского президента.

По всей вероятности, в Лондоне пришли к выводу, что предвыборные обещания Трампа — не пустой звук, что в сложившемся миропорядке грядут крупные политические и экономические изменения и для Британии было бы лучше оседлать эти перемены, а не противиться им. Поэтому Мэй не только признала негативные последствия глобализации, но и признала, что ответственность за их устранение лежит на правительствах.

В 1980-е годы тандем Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер способствовал укреплению в мире позиций неоконсерватизма. Модифицированный вариант этой политики, который продвигает Трамп и о поддержке которого теперь заявила британский премьер Тереза Мэй, пока еще ждет своего научного определения, но нельзя исключать, что когда-то в будущем их также станут упоминать вместе.