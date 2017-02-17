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Андрей Крашевский: Эстонию ждет очень сложное председательство в Совете ЕС (4)

Андрей Крашевский Фото: ERR
Cегодня 16:26
Рубрика: Мнение

Эстония с июля по декабрь 2017 года возглавит Совет Европейского союза в один из самых трудных периодов в истории сообщества. Затянувшийся период неопределенности с негативным прогнозом все больше подрывает доверие к европейским институтам в глазах избирателей и может привести к распаду ЕС, что угрожает национальным интересам Эстонии.

Уже в марте правительство Великобритании официально заявит о начале переговоров о выходе из Евросоюза, важный этап которых придется как раз на период председательства Эстонии. Лондону и Брюсселю предстоит договориться как об условиях "развода", так и о торговых отношениях в будущем, но все признаки указывают на то, что переговоры о первом в истории ЕС выходе страны из его состава будут какими угодно, только не дружескими.

Торговый оборот Великобритании с континентальной Европой исчисляется сотнями миллиардов евро, поэтому стороны объективно заинтересованы в сделке, которая сохранит благоприятные условия для взаимовыгодной торговли и позволит избежать экономического кризиса из-за разрыва связей. Тем не менее, возможность договориться остается под большим вопросом.

Конфликты могут возникнуть из-за требований к Лондону продолжать выплачивать десятки миллиардов евро в бюджет ЕС до 2020 года, а также подспудного желания "наказать" Британию, чтобы снизить аппетит к выходу из ЕС в других колеблющихся странах. Налицо раздражение в Европе быстрым сближением британского правительства с новой администрацией Белого дома, которая прохладно относится к многосторонним торговым сделкам в целом и к ЕС в частности, а также разные подходы внутри самого ЕС.

Все это грозит сделать переговоры сложными, непредсказуемыми и желчными. Неудивительно, что бывший британский посол в ЕС Иван Роджерс предсказывает уже на раннем этапе переход на личности и жесткие словесные перепалки.

В мае завершатся президентские выборы во Франции, одним из главных претендентов на победу в которых является лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее предвыборное обещание – превратить ЕС в ослабленную конфедерацию национальных государств, отказаться от евро и восстановить контроль над границами, а если Брюссель откажется – провести референдум о выходе Франции из сообщества.

Опросы предсказывают поражение Ле Пен во втором туре выборов, но такой исход отнюдь не предрешен. Многие избиратели пока не определились с мнением, а судя по опросам, для победы Ле Пен будет достаточно переубедить одного из четырех избирателей, которые сейчас не поддерживают лидера "Национального фронта", платформа которого соответствует текущим настроениям и приоритетам широких слоев электората, а у каждого из соперников Ле Пен есть серьезные слабые стороны.

Но и в случае победы во Франции более умеренного кандидата, вопрос о реформе ЕС никуда не исчезнет, хотя переговоры о такой реформе будет вести значительно проще, чем с Ле Пен. Помимо вполне реального брексита и возможной угрозы "фрексита", евроскептики продолжают усиливать позиции и в других странах, в частности, Нидерландах и Италии.

ЕС для своего выживания придется не только преодолеть эти конкретные вызовы, но и устранить их первопричины. Сообщество подрывает дефицит демократии, когда решения принимаются неизбираемой брюссельской бюрократией, защищенной от обратной связи со стороны избирателей. Кроме того, налицо дефекты в системе еврозоны, которые приводят к финансовым кризисам в различных странах, в частности, в Греции, и не позволяют эффективно их преодолевать. Сохраняется дисбаланс экономического развития, когда экономика одних стран ЕС выигрывает в сложившихся условиях, а других — проигрывает. Вопросы вызывает и внешняя политика ЕС с расколом в подходах к выстраиванию отношений с Москвой, реагированию на миграционный кризис и высокую террористическую угрозу.

Все эти проблемы будут оказывать сильное влияние на принятие решений в Европейском союзе, где не последнюю роль во втором полугодии суждено сыграть Эстонии. Хотя центр принятия политических решений с 2009 года сместился в Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств, страна-председатель работающего на министерском уровне Совета ЕС продолжает играть важную роль, формируя повестку, определяя приоритеты и отвечая за выработку консенсуса.

Одной из невыгод такого председательства считается невозможность продвигать собственные узкие интересы, потому что председатель совета обязан действовать в интересах всего сообщества. Однако в случае Эстонии этот недостаток в действительности является преимуществом, потому что основополагающий национальный интерес Таллинна состоит именно в сохранении и успешной работе ЕС.

В условиях кризиса Евросоюза реальный успех или неудача эстонского председательства будут измеряться не столько повышением заметности Эстонии и слаженной организацией мероприятий, сколько тем вкладом, который эстонские дипломаты смогут внести в решение стоящих перед ЕС проблем и, в конечном счете, в сохранение европейского интеграционного проекта. При этом работать придется в условиях волатильной политической обстановки, которая может быстро меняться, поэтому нужно быть готовым к нескольким сценариям развития событий.

Если эстонские дипломаты смогут трезво и объективно оценивать ситуацию, признают тяжесть проблем и будут готовы упорно работать над компромиссными, и главное — эффективными решениями, то у страны будет хороший шанс поднять свою международную репутацию, несмотря на сложную и быстро меняющуюся обстановку.


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