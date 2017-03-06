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Елена Скульская: Не хочется свободы в натуральную величину

Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне". Фото: Юло Йозинг/ERR
Елена Скульская, писатель
Cегодня 11:07
Рубрика: Мнение

В самое ближайшее время наша страна начнет готовиться к 100-летию со дня провозглашения независимой Эстонской Республики. И, среди прочих торжеств, выделяться будут открытия памятников – ведь они изменят облик городов на десятилетия, а то и столетия. Поэтому уже сейчас, потом будет поздно, нужно трезво посмотреть на современные тенденции в памятниковозведении.

Сегодня по всему миру ставятся памятники кому угодно и чему угодно. Вот, скажем, в Ульяновске (Симбирске) поставлен философский памятник дивану Обломова из металлопластика, к которому прилагаются шлепанцы Обломова, отлитые кузнецами местной кузнечной артели "Корч". На памятнике имеется надпись: "Здесь я понял поэзию лени и буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться за лом и лопату. Иван Гончаров". Неловко в этом ряду перечислять уже "заезженные" памятники: зайцу, помешавшему Пушкину примкнуть к восстанию декабристов, или Чижику-Пыжику – герою одноименной песенки, отразившей склонность к выпивке студентов Императорского училища, коим предписывалось носить пыжиковые шапки. Вполне можно поставить памятник топору Расколькова или ружью чеховской драматургии, – предметов достойных множество.

Но особенно важно заметить: нынешняя памятникомания характеризуется страстью к восковым фигурам, пусть и выполненным из металла. Чтобы все было сделано без затей, метафор, символов и прочей художественной ерунды. У нас в Таллинне на улице Виру сидит на скамейке корова. Упитанная корова, закинувшая ногу на ногу и поблескивающая копытами. Какое она имеет отношение к символике Таллинна? Ни малейшего. Но ее простота, узнаваемость и демократичность побуждает туристов непременно фотографироваться с будущей говядиной и, вдохновившись видом памятника, отправляться обедать.

Еще больше восторгов вызывает столь же упитанный, низкорослый трубочист в центре города, к которому ежедневно стекаются сотни, а то и тысячи людей, чтобы полюбоваться, сфотографироваться и потереть на счастье его пуговицу.

И при этом, заметьте, практически, никто не фотографируется ни группой, ни в одиночку у памятника Эдуарду Вильде. Почему? Не только потому, что памятник всегда грязен, неопрятен и в подтеках от дождей и снега, хотя время от времени сообщается, что началась и закончилась его победная реставрация. Тут главный раздражающий фактор – необходимость расшифровать метафору. А для этого нужно обладать минимальным воображением. То есть догадаться, что перед тобой – раскрытая книга.

Самая страшная деградация - деградация воображения

Выражение "представьте себе", думаю, скоро выйдет из употребления, поскольку преуспевающее и подавляющее большинство ничего себе представить не может. Из этой невозможности родился и восторжествовал театр doc., ведущий сценическое искусство к убогому упадку. Живопись и музыка, призванные будоражить воображение, превращаются в вариации готовых блоков, лишенных эмоциональной составляющей, поскольку будоражить им нечего. Литература становится усредненно-профессиональной, и наибольшим успехом пользуются конструкции из дайджестов. А памятники становятся восковыми фигурами.

В этой связи интересен такой простенький пример. Я спросила у студентов, что они помнят из сна Татьяны из "Евгения Онегина". И студент, буквально только что перечитавший (!) роман в стихах, ответил: "Татьяна сидит за столом в окружении красных петухов". Напомню тем, кто перечитывал не только что:

И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.
Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке...

Ответ не совсем уж нелепый и не совершенно глупый: есть у Пушкина и петушья голова, и красный цвет. Но "красный петух" возник в сознании студента, скорее всего, от бабушкиного рассказа о пожаре, который называли "красным петухом". Этот фразеологизм не требует воображения... А сон Татьяны мог бы быть изумительным тестом для поступающих в творческие вузы: опишите чудовищ своими словами, нотами, кистью…

У Евгения Шварца в "Голом короле" капризный король требует, чтобы шут развеселил его. Шут начинает: один купец... Король придирчиво его перебивает: как фамилия?! Услышав, что купца звали Петерсен, король перестает капризничать и хохочет над плоским рассказом шута. То есть даже самый примитивный слушатель самого примитивного рассказа времен Шварца нуждался в картинке, которую можно себе представить. Нельзя представить себе просто "одного купца", но купец по фамилии Петерсен – это уже какой-то опознавательный знак, какая-то наводка, торгует этот купец в Ганзейской стране, скорее всего, – немец, например, швед, дальше – от одной типично-привычной черты к другой, вот и вышел человечек, над которым можно посмеяться.

Люди, лишенные воображения, не только живут в своей питательной среде, но и занимаются сегодня искусством. И, в частности, создают памятники. Сколько было споров вокруг Креста Свободы, сколько было его противников... ну а теперь никуда от него не деться. Может быть, сейчас еще не поздно поспорить и выступить против тех проектов, которые через год необратимо превратятся в памятники и другие, правда, менее долговечные произведения, унижающие эстетическое чувство.


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