Юри Адамс: люди без достаточной квалификации не могут быть полноценными избирателями

Юри Адамс. Фото: ERR

По мнению члена Свободной партии и одного из авторов эстонской конституции Юри Адамса, для получения эстонского гражданства необходимо соответствовать минимальным условиям — знать эстонский язык и иметь минимальные знания о демократической политике, без чего невозможно полноценное участие в избирательном процессе.

Адамс сказал в опубликованном в четверг интервью газете Postimees, что в Эстонии есть целая группа людей, для которых понятие гражданства ограничивается тем, какой именно у них паспорт, но Эстонское государство решило этот вопрос так, что у всех жителей страны одинаковые гражданские права и возможность путешествовать, а разница между ними только в праве голосовать на парламентских выборах.

"Люди, у которых нет достаточной предварительной квалификации, не могут быть полноценными избирателями. Представления большинства новых граждан восточного происхождения, приезжавших к нам на протяжении ряда лет, очень сильно отличаются от представлений большинства населения Эстонии о том, в чем состоит смысл и содержание выборов", - считает Адамс.

По его мнению, если бы в Эстонии был принят "нулевой вариант" гражданства и все проживавшие в стране люди имели бы избирательное право, то, по всей вероятности, крупных реформ в Эстонии бы не было, и она напоминала бы немного модифицированную советскую республику по образцу среднеазиатских стран или Молдовы.

Адамс считает, что проблему безгражданства в Эстонии решит время, поэтому изменение основ политики гражданства в Эстонии представляет из себя попытку изменить итоги референдума 1992 года, которая только разбередит старые раны. "Самое позднее через 50 лет этого больше вообще не будет. С каждым годом их остается все меньше, что совершенно естественный процесс. И попытки приостановить ход этого процесса неразумны", - сказал политик.