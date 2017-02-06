Ансип: для изменения пенсионной системы нужен мандат от народа

Андрус Ансип Фото: ERR

Предложения нынешнего правительства изменить пенсионную систему не обязательно являются плохими, но их следует открыто обсудить с народом, считает вице-президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.

"Я не исключаю, что среди предложенных идей найдутся хорошие мысли, но их нужно откровенно обсудить с народом", - сказал Ансип в понедельник, 30 января, в представительстве Еврокомиссии в Таллинне, передает новостной портал ERR.

Он добавил, что для изменения пенсионной системы нужно спросить мандат у народа, т. к. реформы нельзя проводить скрыто, не говоря народу всей правды. Людям нужно разъяснить ситуацию, тогда они поймут, что для устойчивости пенсионной системы ее необходимо изменить, считает Ансип.

При этом он не согласился с критиками нынешнего правительства, по мнению которых после предложенных изменений больше не будет смысла напрягаться и честно платить налоги. "Ведь 2% социального налога и добавляемые государством 4% во вторую ступень пенсии остаются", - подчеркнул бывший эстонский премьер.

19 января правительство приняло решение внести изменения в пенсию по старости, а также в методику ее расчета. Помимо привязки с 2027 года пенсионного возраста к ожидаемой продолжительности жизни, размер первой ступени пенсии с 2037 года начнет полностью зависеть от трудового стажа, а не размера зарплаты, который будет влиять только на размер отчислений во вторую ступень пенсионной системы.