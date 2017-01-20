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Овийр: Team Estonia мог бы привлечь в Эстонию Джеймса Бонда

Дэниэл Крэйг. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 17:27
Рубрика: Мнение

Бывший министр экономики, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Лийза Овийр (SDE) рассчитывает, что премьер-министр Юри Ратас одобрит создание фонда Team Estonia, основной задачей которого станет привлечение в Эстонию стратегических инвесторов и повышение заметности Эстонии в мире.

В пятницу Овийр встретится с Ратасом в надежде заручиться поддержкой для своей идеи о создании объединяющего государственные институты фонда Team Estonia, задуманного как центр компетенций для привлечения в Эстонию стратегических инвесторов и резкого повышения известности Эстонии в мире, сообщил в пятницу, 13 января, новостной портал ERR.

Овийр считает, что такая инициатива будет способствовать росту эстонской экономики. В качестве примера она приводит Сингапур, которому удалось привлечь завод по производству авиационных двигателей Rolls-Royce, несмотря на высокий уровень жизни в азиатском государстве. По ее мнению, Team Estonia мог бы обеспечить такие истории успеха и для Эстонии.

Первоочередной задачей ей видится привлечение инвесторов к созданию центра компетенций. При этом следует определить приоритетные направления, для которых будут искать стратегических инвесторов, а также вести поиск экспортных возможностей и оказывать им государственную поддержку.

"Я сказала Юри Ратасу, что первой ласточкой стало бы нахождение стратегического инвестора для конференц-центра в горхолле или где-то еще. Но есть и еще целый ряд секторов, например, наша деревообработка с ИТ-сектором — мы ведь не хотим вывозить это просто как сырье. Почему бы не начать выпуск эксклюзивной деревянной мебели, туда обязательно нужны надежные инвестиции", - считает Овийр.

По ее оценке, планируемый центр компетенций должен заниматься крупными проектами, в которых предполагается сотрудничество нескольких сторон и которые одной Эстонии были бы не под силу.

"Team Estonia мог бы сосредоточиться на крупных кампаниях, для которых нужны иные возможности финансирования. Одно из моих желаний — чтобы мы оказались в первых кадрах следующего фильма о Джеймсе Бонде, чтобы там были, например, Эстония, и Таллинн, и певческий праздник, а Бонд задержал бы злодея, например, на крыше сцены. Это было бы очень важный и действенный способ, как повысить известность страны", - пояснила Овийр.

При этом она отметила, что эта задача непростая и недешевая. "Такой маленький клип стоит десять миллионов, но это не может сделать EAS (Фонд развития предпринимательства — ред.), это не могут сделать киношники, это нужно делать на уровне правительства, потому что эти инвестиции охватывают много сфер", - считает Овийр.
Именно поэтому она и выступила с инициативой объединить министерства и другие правительственные учреждения для создания такого центра компетенций.

Хотя инициатива исходит от Овийр, она сама не хотела бы возглавить такой центр. "Я точно не планирую им руководить, но с радостью помогла бы запустить [проект] в качестве члена комиссии по иностранным делам Рийгикогу", - сказала она.

Помимо Овийр, EAS и представители нескольких министерств также попросили Ратаса поддержать создание Team Estonia.

Андрей Крашевский
Редактор

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