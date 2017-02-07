Виталий Белобровцев: партии зашли на местные выборы с русской карты

Виталий Белобровцев, преподаватель Таллиннского университета. Фото: ERR

Стоило премьер-министру Ратасу заикнуться о том, что надо дать гражданство всем негражданам, как кандидат реформистов на пост мэра Таллинна Кристен Михал заявил: "Ратас в заложниках у Тоом".

А вы, избиратели, додумайте эту несложную комбинацию: Ратаса держит под дулом нагана Тоом, она - рука Кремля, следовательно, премьер Ратас танцует под музыку Кремлевских курантов. Пазл сложился.

И не помогает замечание новоизбранного члена правления партии Реформ Андрея Коробейника о том, что прежняя политика реформистов в отношении русских была неверной. Верной дорогой идут товарищи. И сворачивать с нее пока не собираются, невзирая на своего нового партначальника Ханно Певкура и уверенное заявление заместителя председателя партии Кайи Каллас о том, что большое число неграждан никак не украшает Эстонию.

Таким традиционным образом и началась вдруг кампания по выборам в местные органы власти. Дежурное всплытие русского вопроса вряд ли кого удивило. Но, как это ни странно, именно с ним выстраивается интрига нынешних партийных соревнований: выиграют ли центристы в столице?

Вопрос не праздный, особенно для русского избирателя. Если на прошлых выборах один Эдгар Сависаар собирал столько голосов, сколько было не под силу нескольким партиям вместе взятым, то теперь никто не знает, будет ли он вообще участвовать в предвыборной гонке.

Истинные центристы

Еще месяц назад считалось, что почетный председатель партии может образовать список Сависаара и на выборах испортить центристам всю малину, отобрав у них в Таллинне чуть не половину голосов. На сегодня ситуация немного прояснилась. Яна Тоом, второй по популярности политик центристов, в интервью газете Eesti Päevaleht дала понять, что она ни в какой список Сависаара не пойдет, да и кто там будет - типа, партийно самоубиваться вряд ли кто намерен. То есть ни союза, ни списка Сависаара не будет.

Сама же Яна Тоом поможет Ида-Вируским центристам, а на место мэра Таллинна претендовать не станет. Это поворот любопытный: выстави она свою кандидатуру, то без сомнения стала бы мэром. Но для этого надо получить благословение партии, а его, судя по всему, получить невозможно.

С другой стороны место таллиннского градоначальника хлопотное, а евродепутата – беспроблемное. И деньги приличные, и ответственности никакой. Поэтому надо участвовать в местных выборах, набирать голоса для партии и пусть она понимает, чем обязана евродепутату.

Попытка создать в Выру избирательный союз "Истинные центристы" в поддержку Эдгара Сависаара была пресечена председателем партии Ратасом, который сослался при этом на самого же Сависаара, дескать, никто вас не просил - спасибо, не надо. Следовательно, в руководстве центристов начинает вырисовываться какое-то согласие.

Так кому же достанется власть в Таллинне? Думаю, что победят центристы (если избиратели не будут хлопать ушами и думать, что их "один голос" ничего не решает) и вот каким образом: в некоторых спортивных единоборствах есть такие игроки, скажем, в теннисе, которые не стремятся обыграть соперника сильными подачами, неотразимыми ударами. Они спокойно играют, очень ровно, и выигрывают, так сказать, ошибками соперников. В фехтовании, дзюдо и других единоборствах это очень распространенный прием.

Центристы на нынешних местных выборах невольно попали в ситуацию, когда победить с большим преимуществом будет труднее, чем когда бы то ни было. Так сложилось исторически. Но соперники сами предлагают им игру от собственных ошибок.

"Русские ничего не получат!"

Союз Отечества и Res Publica вновь взгромоздилась на старую кобылку по кличке "Русские не пройдут". Вспомним недавний характерный возглас в студии Postimees Сийма Кийслера, руководителя Таллиннской партячейки, министра в правительстве Ансипа: "Русские ничего не получат. Им все равно придется сдавать экзамен!".

Эта партия даже не знает пока, кто ее поведет на выборы в Таллинне. Предлагали уже и стороннему человеку Алару Йыксу, но, как говорится, номер не бисируется: если претендовать на пост президента – дело интересное и даже были какие-то шансы избраться, то место столичного городского головы не только не престижное, но и недостижимое в рядах охранителей отечества.

Социал-демократы, решив, что поддерживая русских избирателей, они потеряют эстонских, пока тихо отсиживаются в сторонке, предоставив взнуздавшему партию Евгению Осиновскому воевать с производителями алкоголя, а теперь еще и с его рекламодателями и рекламобрателями.

Реформисты – единственная партия, которая могла бы составить реальную конкуренцию центристам, выясняют отношения внутри себя. Выиграв сражение за пост председателя, Ханно Певкур вынужден продолжать войну внутри партии, правление которой состоит на половину из его сторонников и наполовину - из противников.

При этом противники сейчас более активны. Они добились выдвижения на пост кандидата в мэры Кристена Михала и продолжают эксплуатировать "русскую угрозу" (занимаются этим с первого дня, как их попросили из правящей коалиции). Они с такой ажитацией говорили о прокремлевском новом правительстве, что в Эстонию посыпались дипломаты и сенаторы от Европы до Америки – проверять своими глазами, неужто форпост НАТО тихой сапой сцапали российские наймиты.

Сенаторов, дипломатов и министров тут, вроде, поуспокоили, люди уехали, а цирк остался.

И теперь танцы идут исключительно вокруг предстоящих выборов.

Неграждан – к стенке

При этом реформисты вспомнили старую тактику: а давайте попробуем насколько можно этих русских, прижать? И вот в студии Postimees бывший командущий Силами обороны Эстонии, а теперь член правления партии Реформ господин Лаанеотс заявляет: "Я не уверен в лояльности всех серопаспортников. Но сколько их среди 80 000 – не считал!".

На вопрос, что делать с нелояльными неэстонцами, он ответил: "Выселять их никто не будет. Мы действуем по законам мирного времени. В случае войны обстановка сама предпишет, что делать: с кем и как".

То есть пока сидите, не дергайтесь, а там посмотрим, что с вами делать. Такими высказываниями проверяется степень или мера допустимого я бы сказал, беспредела в демократическом обществе.

Мне скажут, что он же, хоть и отставной, но генерал, а они все скалозубы. Ан нет, это один из тех нескольких, управляющих одной из крупнейших партий Эстонии, которая заявила, что победит на следующих парламентских выборах.

Для сравнения напомню пару цифр (на случай войны, как это нравится Лаанеотсу) про лояльность собственно граждан Эстонии. По данным исследования Turu-uuringute AS, проведенного весной 2015 года, 80% опрошенных мужчин граждан Эстонии были готовы защищать страну. Прекрасная цифра, когда спрашивают о том, что бы вы сделали, если бы.

А вот что отвечают те, кого спрашивают не о том, что бы да кабы. Это люди, уже оказавшиеся в реальной ситуации, в армии. По данным исследования Института прав человека, проведенного в 2013-14 годах с удовольствием пришли на срочную службу 18% призывников, а среди тех, кому больше 23 лет эта цифра составила 5%.

Ничего не хочу сказать о службе в нашей армии, просто, когда политики начинают играть цифрами, а потом еще и высказывают недовольство лояльностью тех, кого игнорировали четверть века, не плохо им напоминать про родные осины.

А так да, реформисты начали разминку, готовятся к штурму бастионов местной власти. Электорат взбадривают. И если не получат достойный ответ, значит, будут прощупывать границу дозволенного дальше. Может, придумают заявить то же самое про граждан третьих стран на территории Эстонии. Им ведь надо выигрывать выборы.

Почти 25 лет сторонники жесткой линии гражданства ссылаются именно на время установления института неграждан. За четверть века изменилась Эстония, изменился мир вокруг Эстонии, не меняются только юрии, лиги и адамсы. А также их горячие сторонники, оставшиеся со своими взглядами в том времени, когда мир был другим.

Не случайно о нас иногда говорят, что Эстония идет вперед, лицом обернувшись в прошлое. В принципе, точнее будет сказать, что отдельные партии, как отдельная колбаса, все еще держатся за старые рецепты.