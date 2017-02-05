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Андрей Крашевский: семь дней, которые изменили Америку

Андрей Крашевский Фото: ERR
Cегодня 11:54
Рубрика: Мнение

В первые дни своего президентства Дональд Трамп оправдал надежды своих сторонников и развеял последние иллюзии противников. Иными словами, он делает в точности то, что обещал во время предвыборной кампании и после победы на выборах в ноябре 2016 года, то есть предпринимает попытку пересмотреть основы американской политики последних десятилетий.

Над Вашингтоном подул ветер перемен. Прогноз политической погоды зачитал 20 января новый президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи, которая получилась необычно короткой, но емкой. Вопреки сложившейся традиции, протестный кандидат не стал говорить об американском величии и исключительности, а смелыми мазками нарисовал мрачную картину нации, задыхающейся под грузом внутренних и внешних проблем, где люди по всей стране едва сводят концы с концами, пока в столице продолжает пировать элита, забывшая о своем долге перед избирателями.

Народ против элиты

"Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей нации пожинала плоды правления, пока народ нес бремя расходов. Вашингтон процветал, но народу не доставалась часть этого богатства. Политики благоденствовали, но рабочие места уходили и фабрики закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан этой страны. Их победы не были вашими победами; их триумфы не были вашими триумфами; и пока они праздновали в столице, у бедствующих семей по всей нашей стране было мало поводов для радости", - заявил новый президент перед собравшейся публикой, почетные места в которой занимали как раз представители "небольшой группы".

Многие граждане живут в параллельной реальности, заявил президент: городские трущобы, ржавеющие заводы ("возвышаются как надгробные камни по всей стране"), дорогостоящая и неэффективная система образования, разгул преступности, бандитизма и наркоторговли. Не лучше обстоят дела и на внешнем фронте: промышленность других стран росла за счет американской, иностранные армии субсидизировались в ущерб собственной, защищались чужие границы вместо своей (поток нелегальных иммигрантов) и триллионы долларов были потрачены за границей, пока американская инфраструктура приходила в упадок.

"Америка на первом месте"

Весь этот беспредел закончится здесь и сейчас, решительно пообещал Трамп. "Мы передаем власть из Вашингтона и возвращаем ее тебе, американский народ. Забытые мужчины и женщины этой страны больше не будут забыты", - гремел голос президента, пообещавшего в каждом своем действии придерживаться принципа "Америка на первом месте".

Самое главное обязательство страна несет перед своими гражданами, которые хотяn иметь хорошие школы, хорошую работу и возможность жить в безопасности. "Это справедливые и разумные требования праведного народа", - напомнил Трамп, пообещав пересмотреть американскую политику в свете этих требований.

США будут стремиться к дружеским отношениям с другими странами, исходя из того, что право каждой страны – ставить на первое место собственные интересы, а также откажутся от "экспорта демократии". "Мы не будем никому навязывать наш образ жизни, а позволим ему сиять как пример для всех", - сказал президент, добавив, что исключение будет сделано для "радикального исламского терроризма", который "будет полностью стерт с лица земли".

"Каждое решение по торговле, налогам, иммиграции и внешней политике будет делаться к выгоде американских рабочих и американских семей. Мы будем следовать двум простым правилам: покупай американское и нанимай американцев", - пояснил Трамп главный критерий будущих решений.

Крушение иллюзий: Трамп делает именно, что обещал

Если у представителей "небольшой группы" и оставались какие-то иллюзии на счет того, что все это просто страшный сон, первые шаги нового президента развеяли эти сомнения. 70-летний Трамп, привыкший рано вставать и поздно ложиться и освобожденный от бремени управления четырьмя сотнями компаний своей бизнес-империи, сразу развил бурную деятельность по реализации своих обещаний и демонтажу наследия Обамы.

Уже в первый час после инаугурации неузнаваемо изменился веб-сайт Белого дома: на нем появились приоритеты новой администрации и бесследно исчезли либеральные страницы времен Барака Обамы (например, по изменению климата и продвижению прав LGBT-сообщества).

Дальше пулеметной очередью последовала серия президентских указов: ограничить выполнение реформы здравоохранения Obamacare до разработки плана ее отмены и замены, заморозить принятие новых регулирующих постановлений, объявить о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (венец политики Обамы по закреплению американской гегемонии в Азии за счет снятия торговых барьеров – но в ущерб американским рабочим, считает новый президент) и пересмотреть условия свободной торговли с Мексикой и Канадой.

Настало время заменить невыгодные для американской экономики многосторонние сделки двусторонними торговыми соглашениями, ужаснул Трамп глобалистов и предложил начать с Великобритании, которая как раз начинает выходить из ЕС.

Также было дано распоряжение немедленно начать подготовку строительства стены на границе с Мексикой, принять меры по высылке уже находящихся в стране нелегальных иммигрантов с преступным прошлым и предотвращению попадания в страну новых иммигрантов, лишить федеральных денег города, прикрывающие нелегалов.

Трамп подписал указы о снятии препятствий для строительства двух крупных нефтепроводов (отмененные Обамой под давлением экологов) и распорядился строить их из полностью американских материалов - "как в прежние времена", добавил президент.

Начались консультации с профсоюзами и крупным бизнесом, а также с однопартийцами в Конгрессе, надежды которых на неспешное законотворчество, если они их еще питали, рассыпались в прах. "115-й состав Конгресса будет самым занятым за несколько десятилетий, а может быть и за всю историю", - приободрил Трамп парламентариев-республиканцев.

"А если все это звучит нелепо или словно это никогда не произойдет в действительности — то это не так. Уже нет. Трамп пообещал сокрушить структуру власти в Вашингтоне и показал, что будет действовать вопреки всем нормам — социальным и политическим", – с отчаянием восклицает Си-эн-эн, отмечая, что теперь остается лишь надежда на несокрушимую глыбу вашингтонской бюрократии, о которую разобьется любое цунами.

Предсказуемые протесты

Разумеется, броненосец "Трамп" плывет отнюдь не по спокойному морю. Во многих городах прошли массовые акции протеста, разогреваемые звездами Голливуда. Уже на следующий день сотни тысяч людей вышли на "Марш женщин" как в США, так и во многих городах Европы и даже в Азии и Африке, протестуя против "расизма" и "неуважения к женщинам" нового президента.

Помимо протестов либерально настроенной части общества, не приемлющей Трампа и его реформы, против нового президента выступили и политические противники, которые намерены создавать максимум препятствий для Трампа, одновременно раздувая общественные протесты (о традиции избегать критики нового президента в первые 100 дней его работы даже не вспоминают).

Курс на обструкцию со стороны проигравших выборы демократов понятен: провал Трампа поможет им вернуться к власти. Их не может не ужасать перспектива, что Трампу удастся добиться реальных улучшений для их традиционного электората — простых американцев, потому что в таком случае Республиканская партия может надолго закрепить за собой эти голоса. Однако он несет в себе и риски: если Трамп добьется успеха несмотря на противодействие, это грозит демократам маргинализацией среди ключевой группы избирателей. Поэтому среди демократов назревает раскол, когда часть из них поддержит экономическую платформу новой администрации.

Республиканцев тоже раздирают противоречия: антиглобализаторская платформа Трампа идет наперекор проводившейся ими на протяжении десятилетий политике, но неожиданно свалившаяся на них невиданная власть (Белый дом, обе палаты Конгресса, большинство губернаторов и законодательных собраний штатов) открывает очень заманчивые внутриполитические перспективы, для которых требуется сотрудничать с новой администрацией.

Президент против СМИ

"Изюминкой" новой политической реальности стало продолжение жестокого конфликта президента с традиционными средствами массовой информации. Помимо несоответствия Трампа "общепринятым" президентским стандартам, их особенно раздражает активное использование неортодоксальным политиком социальных медиа, которые Трамп превратил в мощное оружие политической борьбы.

В социальных сетях Трамп может публиковать все, что ему захочется, и подписчики прочтут это именно в таком виде, в каком это опубликовано — без комментариев, замены слов, обобщений, выброшенных "несущественных" кусков текста и т.п. искажений. Тем же приемом воспользовался Франклин Рузвельт в 1930-е годы: столкнувшись с враждебностью республиканской прессы, он начал регулярно обращаться к людям напрямую в серии радиопередач "беседы у камина".

Это лишает традиционные СМИ привычной для них функции жреца, который разъясняет невежественным массам, что именно хотел сказать президент, и в значительной мере отменяет для него необходимость идти на поводу у центральных телекомпаний и газет. Билл Клинтон в свое время очень злился, что не может просто позвонить Хусейну или Милошевичу, т. к. газеты съедят его за это с потрохами. У Трампа таких проблем не будет.

Поэтому столкновения за власть над трактовкой информации приняли исключительно ожесточенный характер. Процент негативных заголовков зашкаливает, а в СМИ создается впечатление, что за Трампа вообще никто не голосовал, кроме некой безликой массы, зато против него — практически все.

Неизведанная территория

От успеха или неудачи Трампа зависит очень многое. Политика экономического протекционизма, приоритет двусторонних торговых соглашений перед многосторонними сделками и трактовка национальных интересов США как обеспечение благополучия отдельно взятого народа, а не глобального миропорядка, созданного для беззаботной деятельности транснациональных корпораций по всему миру, неизбежно ведет к перекройке сложившейся мировой системы и столкнется с мощным противодействием тех, кому она больше всего выгодна.

Видимыми игроками в этой борьбе станут большинство демократов, по логике которых провал Трампа облегчит им возврат к власти, а также всевозможные либеральные и правозащитные движения. Их поддержат традиционные СМИ, которые будут подвергать яростной критике любые шаги Трампа, топить их в мрачных прогнозах и отказываться всерьез обсуждать относительные невыгоды и преимущества конкурирующих подходов. Республиканская партия в целом пока занимает колеблющуюся позицию, которая будет зависеть от успешности шагов новой администрации.

В конечном счете исход этой борьбы будет зависеть от эффективности новой политики: если она принесет обещанные выгоды, то Трампу удастся сохранить фундамент своей власти. Ошеломляющая быстрота его действий после вступления в должность показывает, что он полностью осознает – времени на "раскачку" нет. О нацеленности на реальный успех косвенно говорит и сильный состав нового кабинета министров. В него были выдвинуты люди, которые, во-первых, зарекомендовали себя как сильные и проверенные специалисты, не боящиеся "плыть против течения", и, во-вторых, придерживающиеся разных взглядов на будущую политику.

Это говорит о двух вещах. Во-первых, Трамп уверен в своих лидерских качествах, в способности руководить правительством, в котором будут идти жаркие споры. Во-вторых, качество принимаемых решений в такой администрации будет высоким из-за необходимости постоянно отстаивать свои аргументы против сильных контраргументов, что ведет к глубокой проработке вопросов в отличие от ситуации, когда у всех с самого начала одинаковое мнение.

Так или иначе, главный вывод первой недели Дональда Трампа — он продолжает делать в точности то, что обещал. К чему это приведет, ждет ли популистскую революцию успех или неудача, станет понятно в течение ближайших двух лет. В каком-то смысле США, а вслед за ними и весь мир, вступают на неизведанную территорию, которую на старинных картах закрашивали белой краской. Многие верили, что там живут только монстры, но всегда находились и те, кто отправлялся в опасное плавание.


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    Андрей Крашевский: семь дней, которые изменили Америку
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    В первые дни своего президентства Дональд Трамп оправдал надежды своих сторонников и развеял последние иллюзии противников. Иными словами, он делает в точности то, что обещал во время предвыборной кампании и после победы на выборах в ноябре 2016 года, то есть предпринимает попытку пересмотреть основы американской политики последних десятилетий.

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Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
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ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию