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Антон Алексеев об отношениях США и России: хуже будет – просто не сразу

Корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев. Фото: ERR / Юло Йозинг
Антон Алексеев, корреспондент ERR в Москве
Cегодня 14:03
Рубрика: Мнение

По мере приближения назначенной на 20 января инаугурации Дональда Трампа в российских СМИ и социальных сетях появляется все больше текстов, посвященных ошибкам и грехам уходящей администрации Барака Обамы. Практически все они с теми или иными нюансами доказывают один и тот же тезис "Хуже не будет!" А собственно, почему не будет?

Политолог Михаил Захаров всегда отличается взвешенными суждениями, но его колонка – не исключение из тенденции. Если не зацикливаться на репутации самого портала, где она опубликована, а просто вчитаться в незамысловатый текст, то следует признать — именно так на уходящую администрацию США и смотрят в Москве. Кто-то иронизирует над незадачливым госсекретарем Керри, которому далеко до многоопытного Сергея Лаврова. Кто-то упрекает американцев в создании бессмысленной и бесполезной коалиции для борьбы с "Исламским государством" - тогда как Россия с Ираном, а теперь еще и с Турцией прекрасно показали, что в этом вопросе можно добиться перелома активными боевыми действиями. А ведь еще есть санкции за Крым, которые хоть и нанесли ущерб российской экономике, но не привели ни к смене политики Кремля, ни к падению популярности российского лидера. В общем, Обама все испортил до такой степени, что уж с Трампом-то точно хуже не будет.

Но именно это утверждение трудно принять на веру. Ведь если посмотреть на историю российско-американских отношений после развала СССР, то они напоминают маятник. С Биллом Клинтоном все поначалу было хорошо, а закончилось бомбежками Югославии, в знак протеста против которых тогдашний российский премьер Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой и вернулся в Москву, отменив свой визит в США.

Затем пришел Джодж Буш-младший, президентство которого началось с атаки на башни Всемирного торгового центра. Владимир Путин одним из первых предложил США помощь в борьбе с международным терроризмом (тогда его олицетворением был Усама бен-Ладен и его Аль-Каида), через Россию прошел транспортный коридор НАТО, по которому грузы доставлялись в Афганистан. Общий враг, казалось бы, должен был сплотить две страны — но на президентство Буша пришлась "оранжевая революция" на Украине, а финалом стала война в Грузии и общее охлаждение отношений России и Запада.

С приходом в Белый дом Барака Обамы Хиллари Клинтон и Сергей Лавров начали так называемую перезагрузку двусторонних отношений — но сейчас Обама уходит, а отношения надо уже не перезагружать, а чуть ли не начинать с чистого листа. И всякий раз при смене хозяина Белого дома российские политологи, эксперты и чиновники облегченно вздыхали: "Хуже не будет!"

Хуже, скорее всего, будет — просто не сразу

Традиционный медовый месяц в отношениях со всякой новой американской администрацией длится, как показывает практика, год-полтора. Затем отношения становятся несколько рутинными — и практически любой мировой кризис моментально разводит Россию и США по разные стороны баррикад. При этом, если посмотреть на динамику российско-американских отношений, периоды любви похожи один на другой — что при Клинтоне, что при Буше, что при Обаме. А вот периоды ссор становятся все более угрожающими: разворот над Атлатикой, охлаждение отношений из-за грузинской войны и нынешняя неприкрытая конфронтация являют собой опасный тренд, из которого не видно выхода.

Почему при президенте Трампе этот тренд должен измениться коренным образом, а не на год-полтора медового месяца, российские политологи не объясняют. И даже если согласиться с ними в том, что в любом ухудшении российско-американских отношений виноваты исключительно США, это никак не объясняет этой несколько наивной веры в то, что хуже не будет. Ведь если и впрямь во всем виноваты американцы, то не будет как раз лучше, а вот хуже - пожалуйста!


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